زيارة نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه لقصر الملك والسرايا الحمراء والطب الرياضي (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تتواصل زيارة نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه التونسي بشير الشريف إلى ليبيا وذلك للتنسيق والتشاور مع الاتحاد الليبي للكاراتيه، بشأن استضافة ليبيا لبطولة شمال أفريقيا في يوليو المقبل.

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جاءت الزيارة رفقة رئيس الاتحاد الليبي جمال الرعيض ورئيس الاتحاد الفرعي للكاراتيه بطرابلس علي الشارف والمدير الفني بالاتحاد الليبي للكاراتيه عماد الككلي ونائب رئيس الاتحاد الفرعي للكاراتيه بطرابلس مصعب أبوشهيوة وعديد الشخصيات الرياضية.

شملت الزيارة قصر الملك والسرايا الحمراء ومركز الطب الرياضي والأكاديمية الأولمبية وقناة ليبيا الرياضية ومركز العلاج الطبيعي.

نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه في جولة تفقدية. (تصوير - محمد قجام)

نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه في جولة تفقدية. (تصوير - محمد قجام)

نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه في جولة تفقدية. (تصوير - محمد قجام)

نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه في جولة تفقدية. (تصوير - محمد قجام)

نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه في جولة تفقدية. (تصوير - محمد قجام)

نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه في جولة تفقدية. (تصوير - محمد قجام)