السويحلي يتبارى مع الميناء اليمني ضمن 6 مواجهات في افتتاح بطولة الأندية العربية للطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق الإثنين بالصالات المجمعة باستاد القاهرة في العاصمة المصرية بطولة الأندية العربية الـ41 للكرة الطائرة، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد العربي، بمشاركة 12 فريقا وزعت على مجموعتين.

جاء فريق السويحلي ممثل ليبيا الوحيد في البطولة ضمن المجموعة الأولى رفقة النصر البحريني والأهلي القطري والميناء اليمني والصداقة الفلسطيني وكاظمة الكويتي.

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تشكلت المجموعة الثانية من الأهلي المصري والسيب العماني والوكرة القطري وبني ياس الإماراتي وخبيل اليمني ومصفى الشمال العراقي.

تتبارى فرق كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري بنظام الذهاب فقط، ويتأهل أصحاب التراتيب الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

6 مباريات.. الإثنين

يشهد اليوم الافتتاحي للبطولة إقامة ست مباريات بداية من الثانية ظهرا، في مباراتي الافتتاح، بالقاعة 2 الأهلي القطري يلتقي كاظمة الكويتي، وبالقاعة 3 السيب العماني يتبارى مع الوكرة القطري.

وبداية من الرابعة مساء بتوقيت ليبيا، تقام مباراتان أيضا بالقاعة 2 الصداقة الفلسطيني يلتقي النصر البحريني، وبالقاعة 3 بني ياس الإماراتي يتبارى مع خبيل اليمني.

الافتتاح الرسمي للبطولة

افتتاح البطولة في الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا، وفي تمام الثامنة مساء تقام مباراتان بالقاعة 2 الأهلي المصري يتبارى مع مصفى الشمال العراقي، والسويحلي الليبي يلتقي الميناء اليمني.

يشار إلى أن البطولة شهدت انسحاب أربعة فرق الأهلي طرابلس الليبي والزمالك المصري والقوات الفلسطيني والكويت الكويتي.

فريق الكرة الطائرة بنادي السويحلي. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)

فريق الكرة الطائرة بنادي السويحلي. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)