فوز سلة الهلال والجزيرة في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق ناديا الهلال والجزيرة الفوز في مواجهتهما أمام اتحاد المرج وبلخير، ضمن أولى مباريات مرحلة الإياب من الدوري الليبي لكرة السلة، في المجموعتين الأولى والثانية.

استطاع الهلال تحقيق الفوز على اتحاد المرج ضمن مباريات المجموعة الثانية، في المباراة التي جمعت بينهما بقاعة المرج، بعد أن انتهى ربع المباراة الأول بالتعادل بـ14 سلة لكل فريق، وفي الربع الثاني أضاف الهلال 15 نقطة مقابل 11 فقط لاتحاد المرج، لينتهي شوط اللقاء الأول بتقدم الهلال 29 / 25.

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وأضاف الهلال 44 نقطة في ربعي المباراة الثالث والرابع، مقابل 39 لاتحاد المرج، لتنتهي المباراة بمجموع نقاط 73 للهلال، مقابل 64 لاتحاد المرج.

وأدار المباراة ثلاثي التحكيم عبدالعزيز الماقوري ومحمد بن صريتي وأحمد بلقاسم، والمسجل علي بوهديمة والمسجل الإلكتروني علي بوتركية، والميقاتي فهيم السعيطي وميقاتي 24 ثانية أيمن بركة.

الجزيرة يفوز على بلخير

وفي المجموعة الأولى حقق الجزيرة الفوز أمام ضيفه بلخير بعد تسجيله 90 نقطة، مقابل 70 لبلخير؛ إذ فرض الجزيرة سيطرته على أحداث الشوطين الأول والثاني، وسجل فيهما 46 نقطة، بينما سجل بلخير 26.

وفي الربعين الثالث والرابع تساوت الكفة بين الفريقين؛ إذ أضاف كل فريق 44 نقطة، لكن التفوق في الشوطين الأولين، حسم النتيجة النهائية للجزيرة، في المباراة التي جمعت بينهما بصالة زوارة.

وأدار المباراة الحكمان وليد شيوب وعلي الأمير والمسجل محمد عيسى، والميقاتي بشير مخزوم وميقاتي 24 ثانية علي بلقاسم.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 10 نقاط في الترتيب الثالث للمجموعة الأولى، بينما تساوى الهلال مع الأهلي بنغازي في النقاط بالمركز الأول، لكن الأخير تنتظره مواجهة غدًا أمام المروج.

استكمال أولى جولات الإياب

وتستكمل باقي مباريات جولة الإياب اليوم الأحد بمواجهة الأهلي بنغازي متصدر مرحلة الذهاب في المجموعة الأولى، وضيفه المروج بقاعة أحمد موسى بمدينة المرج.

بينما تشهد القاعة الكبرى بطرابلس مواجهتيان، ستجمع الأولى الأهلي طرابلس متصدر المجموعة الأولى والمدينة صاحب الترتيب قبل الأخير، ويعقبها مباراة الاتحاد والشباب العربي.