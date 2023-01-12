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النصر يلتقي التحدي في إياب دوري السلة الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 12 يناير 2023, 03:28 مساء
النصر يلتقي التحدي في إياب دوري السلة الليبي
من مواجهة النصر والهلال ضمن منافسات الدوري الليبي لكرة السلة، قاعة سليمان الضراط، 7 يناير 2023. (الإنترنت)
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كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة السلة مواعيد الجولة الأولى للدوري الليبي لكرة السلة، والتي ستبدأ اليوم الخميس بمباراة الجارين النصر والتحدي بمجمع سليمان الضراط ببنغازي.

ويتجدد الموعد السبت المقبل مع مباراتين، بقاعة زوارة يلتقي فريق بلخير نظيره الجزيرة، وبقاعة أحمد موسى بمدينة المرج يستضيف اتحاد المرج ضيفه الهلال.

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الأحد تقام 3 مباريات
وستقام ثلاث مباريات يوم الأحد المقبل، إذ يحل الأهلي بنغازي ضيفا على المروج، بينما تقام مباراتان بالقاعة الكبرى بطرابلس، تجمع الأولى فريقي المدينة والأهلي طرابلس، والثانية تنطلق مباشرة عقب نهاية الأولى وتجمع الاتحاد والشباب.

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