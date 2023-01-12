النصر يلتقي التحدي في إياب دوري السلة الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة السلة مواعيد الجولة الأولى للدوري الليبي لكرة السلة، والتي ستبدأ اليوم الخميس بمباراة الجارين النصر والتحدي بمجمع سليمان الضراط ببنغازي.

ويتجدد الموعد السبت المقبل مع مباراتين، بقاعة زوارة يلتقي فريق بلخير نظيره الجزيرة، وبقاعة أحمد موسى بمدينة المرج يستضيف اتحاد المرج ضيفه الهلال.

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