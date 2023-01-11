الأهلي طرابلس يظفر بصدارة مجموعته بعد الفوز بـ«الديربي»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق نادي الأهلي طرابلس الفوز، أمس الأربعاء، في المباراة التي جمعته بنظيره الاتحاد في «ديربي طرابلس»، ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري كرة السلة الليبي، منتزعا صدارة المجموعة من الاتحاد.

وتقدم الأهلي في الربع الأول من المباراة التي جرت بالقاعة الكبرى بطرابلس دون حضور الجماهير بنتيجة 21/15، وفي الربع الثاني أضاف الاتحاد 18 نقطة مقابل 12 للأهلي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين 33/33.

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وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الأهلي طرابلس 35 نقطة مقابل 28 للاتحاد، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي طرابلس بنتيجة 68 / 61.

إدارة وتحكيم

وأدار المباراة ثلاثي التحكيم هيثم الساروي وإبراهيم عبدالله ووليد شيوب، والمسجل نجاة المخشخش والمسجل الإلكتروني بشير مخزوم والميقاتي عمر سالم، وميقاتي 24 ثانية علي العرادي، وراقبها فنيا عبدالهادي خليفة.

وقال لاعب الأهلي طرابلس نسيم بدروش، في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة: «وفقنا في الفوز بالمباراة بعزيمة زملائي ورغبتهم الكبيرة في الفوز، كنا في الموعد، واستطعنا اعتلاء الصدارة»، وفق تصريحاته لصفحة ناديه «بفيسبوك».

رغم التأخر في الاستعداد حققنا الفوز

بينما أضاف زميله عبدالرازق التركي: «فوز صعب في مباراة ديربي، قدمنا ما علينا في مباراة صعبة، والتزمنا بتعليمات المدرب، تأثرنا ببدايتنا المتأخرة في الاستعداد للمباراة، وظهر علينا التعب في المباراة، لكن الجميع كانوا رجالا، واستطعنا تحقيق الفوز».

وأكمل: «جماهيرنا معتادة على الفوز، ونعدهم بالاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية، والصعود إلى منصات التتويج، وتحقيق اللقب، وأبارك للشعب الأهلاوي على الفوز في الديربي».