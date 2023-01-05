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الاتحاد يهزم الجزيرة في الدوري الليبي لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 05 يناير 2023, 11:51 صباحا
الاتحاد يهزم الجزيرة في الدوري الليبي لكرة السلة
من مواجهة الاتحاد والجزيرة في الأسبوع السادس للدوري الليبي لكرة السلة، القاعة الكبرى بطرابلس، الأربعاء 4 يناير 2022. (الإنترنت)
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حقق نادي الاتحاد الفوز، أمس الأربعاء، على ضيفه الجزيرة في المباراة التي جرت بينهما بالقاعة الكبرى بطرابلس، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى للدوري الليبي لكرة السلة.

واستطاع الاتحاد أن يخطف الربع الأول لصالحه بفارق سلة واحدة 21/20، لكن «الجزيرة» استفاق في الربع الثاني وقلب تأخره إلى تعادل لينتهي 45 سلة لكل فريق.

عودة الاتحاد للمباراة
وفي الربعين الثالث والرابع عاد الاتحاد للمباراة، وأضاف 38 نقطة مقابل 15 نقطة للجزيرة، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد 83 /60، وحصد الاتحاد للفوز الخامس تواليا.

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وأدار المباراة ثلاثي تحكيمي مكون من إبراهيم عبدالله، ووليد شيوب، وعلي الأمير، إلى جانب المسجل فتحي حسونة، والميقاتي بشير مخزوم، وميقاتي 24 ثانية علي أبوالقاسم.

وينتظر الاتحاد المواجهة المرتقبة الثلاثاء المقبل أمام جاره نادي الأهلي طرابلس، لفض الشراكة في صدارة المجموعة الأولى للدوري.

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