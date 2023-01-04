فوز سلة «الأهليان» والنصر وأبوسليم في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الثلاثاء بالدوري الليبي لكرة السلة 4 مباريات، فعلى صالة الأهلي بنغازي جرت مبارتان، المباراة الأولى جمعت الأهلي بنغازي وضيفه اتحاد المرج.

مباراة مثيرة تشهد تفوق الأهلي بنغازي

جاء سير المباراة ليشهد في الربع الأول تقدم الأهلي بنغازي بفارق 14 نقطة (23-9)، والربع الثاني كان متكافئًا حيث أضاف الأهلي بنغازي 16 نقطة واتحاد المرج 14، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بنغازي (39-23).

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شهد الربع الثالث الأفضلية لاتحاد المرج الذي سجل 26 نقطة مقابل 9 نقاط فقط للأهلي بنغازي، ليتقدم اتحاد المرج بفارق نصف سلة (49-48)، وفي الربع الرابع عاد التفوق للأهلي بنغازي الذي أضاف 16 نقطة مقابل 10 نقاط لاتحاد المرج لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنغازي بنتيجة (64-59).

أدار المباراة الحكمان حميد الحمري وأحمد بلقاسم، وحكام الطاولة المسجل علي بوهديمة، والمسجل الإلكتروني علي بوتركية والميقاتي معتز اخليف، وميقاتي 24 أيمن بركة.

النصر يتجاوز الهلال بسهولة

المباراة الثانية جمعت الهلال والنصر، وشهد ربعها الأول تعادل الفريقين بنتيجة (14-14)، والربع الثاني أضاف النصر11 نقطة مقابل 7 نقاط للهلال، لينهي الشوط الأول للنصر بفارق سلتين (25-21)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف النصر 36 نقطة والهلال 34 نقطة، لتنتهي المباراة بفوز النصر بنتيجة (61-55).

أدار المباراة ثلاثي التحكيم عبدالعزيز الماقوري وجلال الورفلي وإبراهيم البرعصي، وحكام الطاولة المسجل أحمد البرعصي والمسجل الإلكتروني فهيم السعيطي، والميقاتي معتز اخليف، وميقاتي 24 ثانية حميد الحمري.

الأهلي طرابلس يفوز على الشباب

أقيم بالقاعة الكبرى بطرابلس مبارتان، الأولى جمعت الأهلي طرابلس والشباب، شهد الربع الأول تفوق الأهلي طرابلس (18-6)، وفي الربع الثاني أضاف الشباب 12 نقطة مقابل 6 نقاط، لينهي الأهلي طرابلس الشوط الأول (24-18)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الأهلي طرابلس 33 نقطة مقابل 22 للشباب، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي طرابلس بنتيجة (57-40).

أدار المباراة ثلاثي التحكيم الدولي هيثم الساروي والحكمان أيمن عبدالله وأمير حمودة والمسجل فتحي حسونة والمسجل الإلكتروني علي بلقاسم والميقاتي عبدالهادي علي خليفة، وميقاتي 24 ثانية علي الأمير.

منافسة قوية تنتهي بفوز أبوسليم على بلخير

المباراة الثانية جمعت أبوسليم وبلخير، شهد الربع الأول تفوق أبوسليم (22-11)، والربع الثاني كان متقاربا وانتهى بفارق نقطة لأبوسليم (17-16)، لينتهي الشوط الأول بتقدم أبوسليم بفارق (39-27)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف بلخير 36 نقطة مقابل 29 نقطة لأبوسليم لتنتهي المباراة بفوز أبوسليم بنتيجة (68-63).

أدار المباراة ثلاثي التحكيم إبراهيم عبدالله ووليد شيوب وعلي الأمير والمسجل فتحي حسونة، والمسجل الإلكتروني علي بلقاسم والميقاتي عبدالهادي علي خليفة وميقاتي 24 ثانية أمير حمودة.