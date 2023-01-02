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المروج يجتاز الـ100 في الدوري الليبي للسلة أمام التحدي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 02 يناير 2023, 02:32 مساء
المروج يجتاز الـ100 في الدوري الليبي للسلة أمام التحدي
مباراة المروج والتحدي. (صفحة نادي المروج عبر فيسبوك)
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جرت أمس الأحد بقاعة أحمد موسى بمدينة المرج مباراة في الدوري الليبي لكرة السلة، وجمعت المروج وضيفه التحدي.

- فوز «النصر» و«المدينة» و«الاتحاد» في الدوري الليبي لكرة السلة

جاء سير المباراة ليشهد في ربعها الأول تقدم المروج بفارق 22 نقطة (35-13)، وفي الربع الثاني أضاف المروج 19 نقطة مقابل 13 للتحدي، لينتهي الشوط الأول للمروج (54-26).

تقدم يتجاوز الـ100 نقطة
وفي الربعين الثالث والرابع أضاف المروج 48 نقطة مقابل 29 للتحدي ليتسع الفارق إلى 47 نقطة، ويجتاز المروج حاجز الـ100نقطة، بنقطتين (102-55).

أدار المباراة الحكمان جلال الورفلي، وأحمد بلقاسم والمسجل علي أبوهديمة، والمسجل الإلكتروني أحمد القندوز، والميقاتي علي أبوتركية وميقاتي 24 ثانية أيمن بركة.

وغدا الثلاثاء سيتجدد الموعد مع مباراتين في الدوري الليبي لكرة السلة، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي يلتقي اتحاد المرج ومضيفه الأهلي بنغازي، ويعقبها لقاء الجارين الهلال والنصر.

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