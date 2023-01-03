الهلال يلتقي النصر.. والمروج ضيفا على الأهلي بنغازي في دوري السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تشهد قاعة النادي الأهلي بنغازي، اليوم الثلاثاء، إقامة مباراتين في الدوري الليبي لكرة السلة، تجمع المباراة الأولى بين الأهلي بنغازي وضيفه المروج، ويعقبها لقاء الجارين الهلال والنصر.

- المروج يجتاز الـ100 نقطة في الدوري الليبي للسلة أمام التحدي

وجرت أول من أمس الأحد بقاعة أحمد موسى بمدينة المرج مباراة في الدوري الليبي لكرة السلة، وجمعت بين المروج وضيفه التحدي. جاء سير المباراة ليشهد في ربعها الأول تقدم المروج بفارق 22 نقطة (35-13)، وفي الربع الثاني أضاف المروج 19 نقطة مقابل 13 للتحدي، لينتهي الشوط الأول للمروج (54-26).

وفي الربعين الثالث والرابع أضاف المروج 48 نقطة مقابل 29 للتحدي ليتسع الفارق إلى 47 نقطة، ويجتاز المروج حاجز الـ100نقطة، بنقطتين (102-55).

أدار المباراة الحكمان جلال الورفلي، وأحمد بلقاسم والمسجل علي أبوهديمة، والمسجل الإلكتروني أحمد القندوز، والميقاتي علي أبوتركية وميقاتي 24 ثانية أيمن بركة.