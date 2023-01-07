مواعيد الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى في دوري السلة الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

تبدأ غدًا الأحد أولى مباريات الجولة السابعة والأخيرة من الدوري الليبي لكرة السلة، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وتختتم الجولة بديربي طرابلس الثلاثاء المقبل.

ويستقبل غدا الأحد فريق المدينة، نظيره الجزيرة على أرضية القاعة الكبرى، في تمام الرابعة عصرًا، بينما يلتقي أبوسليم مع الشباب، بنفس القاعة في السادسة مساء، عقب انتهاء اللقاء الأول، وستقام المبارتان بحضور الجماهير.

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