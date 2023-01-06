نادي الميدان يختار مجلس إدارته والجمعية العمومية لأول مرة منذ تأسيسه

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى نادي الميدان التخصصي لكرة السلة، بالمرج، انتخاباته الأولى لاختيار مجلس الإدارة والجمعية العمومية، يوم الأربعاء الماضي، وتحت إشراف لجنة انتخابات الأندية بمدينة المرج.

وتعتبر هذه الانتخابات الأولى في تاريخ نادي الميدان لكرة السلة، الذي تأسس عام 2022، وتشرف عليه لجنة تأسيسية منذ ظهوره للنور، حتى إجراء الانتخابات.

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وانتخبت القائمة التي ضمت عددا من أعضاء اللجنة التأسيسة للنادي بالإضافة إلى شخصيات جديدة، وتكون مجلس الإدارة من: عز الدين محمد العوامي رئيسا، وعضوية كل من: عز الدين سعد الوراد وعلي سليم الحبتي وصالح عبدالله الرخ وجمال الصادق وعبدالسلام محمد الحاسي ومصطفى حسين بلاعو وصالح فتح الله صالح وإسلام عبدالله سليم.