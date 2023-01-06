  • Alwasat News
Atwasat

نادي الميدان يختار مجلس إدارته والجمعية العمومية لأول مرة منذ تأسيسه

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 يناير 2023, 06:15 مساء
نادي الميدان يختار مجلس إدارته والجمعية العمومية لأول مرة منذ تأسيسه
أعضاء مجلس إدارة والجمعية العمومية لنادي الميدان التخصصي بعد نجاحهم في الانتخابات، والتي أقيمت بمدينة المرج، 4 يناير 2023. (صفحة نادي الميدان بفيسبوك)
alwasat radio

أجرى نادي الميدان التخصصي لكرة السلة، بالمرج، انتخاباته الأولى لاختيار مجلس الإدارة والجمعية العمومية، يوم الأربعاء الماضي، وتحت إشراف لجنة انتخابات الأندية بمدينة المرج.

وتعتبر هذه الانتخابات الأولى في تاريخ نادي الميدان لكرة السلة، الذي تأسس عام 2022، وتشرف عليه لجنة تأسيسية منذ ظهوره للنور، حتى إجراء الانتخابات.

- الهلال يلتقي النصر.. والمروج ضيفا على الأهلي بنغازي في دوري السلة
- المروج يهزم التحدي في دوري السلة

وانتخبت القائمة التي ضمت عددا من أعضاء اللجنة التأسيسة للنادي بالإضافة إلى شخصيات جديدة، وتكون مجلس الإدارة من: عز الدين محمد العوامي رئيسا، وعضوية كل من: عز الدين سعد الوراد وعلي سليم الحبتي وصالح عبدالله الرخ وجمال الصادق وعبدالسلام محمد الحاسي ومصطفى حسين بلاعو وصالح فتح الله صالح وإسلام عبدالله سليم.

الجمعية العمومية
بينما تكونت الجمعية العمومية برئاسة: فتح الله الشامخ، وعضوية كل من رافع صبره، وميلاد الوراد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات

الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات
«هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف مسلسل مستمر

«هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف مسلسل مستمر
كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا

كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا
علماء يكتشفون نوعا جديدا من أفعى البوا القزمية

علماء يكتشفون نوعا جديدا من أفعى البوا القزمية
«فاو»: أسعار المنتجات الغذائية العالمية تواصل تراجعها في ديسمبر

«فاو»: أسعار المنتجات الغذائية العالمية تواصل تراجعها في ديسمبر
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي

وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي
أميركي ينتحر بعدما قتل 7 من أفراد أسرته

أميركي ينتحر بعدما قتل 7 من أفراد أسرته
ليبيا.. ليست وهما جغرافيا

ليبيا.. ليست وهما جغرافيا
بالفيديو.. «بي إم دبليو» تعرض نموذجا أوليا لسيارة متغيرة اللون

بالفيديو.. «بي إم دبليو» تعرض نموذجا أوليا لسيارة متغيرة اللون
استطلاع يكشف رأي الليبيين في الثورات العربية بعد 12 عاما من اندلاعها

استطلاع يكشف رأي الليبيين في الثورات العربية بعد 12 عاما من اندلاعها
خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك

خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك
«المركزي»: إحالة 16.5 مليار دينار إلى حساب «ودائع وأمانات» خلال 2022

«المركزي»: إحالة 16.5 مليار دينار إلى حساب «ودائع وأمانات» خلال 2022
استقلال.. لن يتكرر (3)

استقلال.. لن يتكرر (3)
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022

أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022
النيابة العامة تحيل وزيرا سابقا بحكومة الثني للمحاكمة لتعمد التصرف في 15 مليون دينار

النيابة العامة تحيل وزيرا سابقا بحكومة الثني للمحاكمة لتعمد التصرف في 15 مليون ...
خبير اقتصادي: لهذه الأسباب يجب التوجه نحو علاقات تجارية ليبية مع الصين

خبير اقتصادي: لهذه الأسباب يجب التوجه نحو علاقات تجارية ليبية مع الصين
4 قتلى في تصادم مروحيتين في أستراليا (شاهد)

4 قتلى في تصادم مروحيتين في أستراليا (شاهد)
كندا تحظر شراء المنازل على الأجانب

كندا تحظر شراء المنازل على الأجانب
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
منتخب ليبيا للشباب لكرة اليد يشارك في كأس العالم 2023
منتخب ليبيا للشباب لكرة اليد يشارك في كأس العالم 2023
الاتحاد يهزم الجزيرة في الدوري الليبي لكرة السلة
الاتحاد يهزم الجزيرة في الدوري الليبي لكرة السلة
مدير إنتر التنفيذي: نحن نتفاوض مع سكرينيار لكن لا يمكننا فعل الكثير
مدير إنتر التنفيذي: نحن نتفاوض مع سكرينيار لكن لا يمكننا فعل ...
النعمي يفتح باب التسجيل في الدورة الدولية لمنظمي بطولات الشطرنج
النعمي يفتح باب التسجيل في الدورة الدولية لمنظمي بطولات الشطرنج
المدرسة التونسية تسيطر على الدوري الممتاز رقم «48»
المدرسة التونسية تسيطر على الدوري الممتاز رقم «48»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» ......
اتحاد الكرة الليبي يهدد بالانسحاب من «شان 2023»
اتحاد الكرة الليبي يهدد بالانسحاب من «شان 2023»...
26 لاعبا يدخلون معسكر منتخب ليبيا في تونس استعدادًا لـ«شان 2022»
26 لاعبا يدخلون معسكر منتخب ليبيا في تونس استعدادًا لـ«شان ......
«فرسان المتوسط» أمام «الأفيال» وديا استعدادا لـ«شان 2023».. الثلاثاء
«فرسان المتوسط» أمام «الأفيال» وديا استعدادا لـ«شان 2023».. ......
المنتخب الوطني يصل تونس استعدادًا لـ«شان»
المنتخب الوطني يصل تونس استعدادًا لـ«شان»...
المزيد
نادي الميدان يختار مجلس إدارته والجمعية العمومية لأول مرة منذ تأسيسه
نادي الميدان يختار مجلس إدارته والجمعية العمومية لأول مرة ......
100 لاعب في بطولة كاراتيه طرابلس
100 لاعب في بطولة كاراتيه طرابلس...
الأهلي بنغازي يلتقي قاريونس.. والنصر ضيفا على الأخضر في دوري اليد
الأهلي بنغازي يلتقي قاريونس.. والنصر ضيفا على الأخضر في دوري......
المدرسة التونسية تسيطر على الدوري الممتاز رقم «48»
المدرسة التونسية تسيطر على الدوري الممتاز رقم «48»...
النعمي يفتح باب التسجيل في الدورة الدولية لمنظمي بطولات الشطرنج
النعمي يفتح باب التسجيل في الدورة الدولية لمنظمي بطولات ......
المزيد