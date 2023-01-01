المروج يهزم التحدي في دوري السلة

القاهرة - بوابة الوسط

حقق نادي المروج الفوز، اليوم الأحد، في مباراته أمام فريق التحدي ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة الذهاب للدوري الليبي لكرة السلة والتي أقيمت بينهما في قاعة المرحوم أحمد موسى.

وأنهى المروج الربع الأول لصالحه بحصد 35 نقطة، مقابل 13 نقطة فقط للتحدي، وفي الربع الثاني أضاف المروج 19 نقطة، فيما استطاع التحدي مضاعفة غلته التهديفية ليصل لـ26 نقطة.

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واستطاع المروج حسم الربعين الثالث والرابع، والفوز باللقاء، بمجموع نقاط تجاوز المئة نقطة، إذ سجل 102 نقطة، بالمقابل، 56 نقطة فقط للتحدي.