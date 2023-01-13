  • Alwasat News
Atwasat

برقمين قياسيين هذا الموسم.. سلة النصر تجتاز التحدي في الدوري

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 13 يناير 2023, 01:16 مساء
برقمين قياسيين هذا الموسم.. سلة النصر تجتاز التحدي في الدوري
من مواجهة النصر والتحدي في الدوري الليبي لكرة السلة، بقاعة سليمان الضراط ببنغازي، 12 يناير 2023. (صفحة نادي النصر بفيسبوك)
alwasat radio

جرت أمس بمجمع سليمان الضراط ببنغازي مباراة في الدوري الليبي لكرة السلة جمعت فريقي النصر والتحدي، استطاع فيها الأول الفوز بالمباراة بنتيجة 116 مقابل 26 سلة فقط للتحدي، محققا رقمين قياسيين هذا الموسم، إذ بات النصر أول فريق يسجل 116 سلة في مباراة واحدة بالدوري هذا الموسم، كما أن فارق النقاط في مباراة واحدة بين فريقين هو الأكبر كذلك.

بدأت المباراة متكافئة بين الفريقين، مع تفوق بسيط لسلة النصر، إذ انتهى الربع الأول بفارق 10 سلات بواقع 28/8، لكن في الربع الثاني وسع النصر الفارق بعد أن أضاف 24 نقطة مقابل نقطتين فقط للتحدي، منهيا الشوط الأول لصالحه بنتيجة 52/10.

- الأهلي طرابلس يظفر بصدارة مجموعته بعد الفوز بـ«الديربي»
- النصر يلتقي التحدي في إياب دوري السلة الليبي

واستمرت السيطرة النصراوية في الربعين الثالث والرابع، إذ أضاف النصر 64 نقطة مقابل 16 للتحدي، الذي سجل 15 منها في الربع الثالث، بينما اكتفى بتسجيل نقطة واحدة فقط في الربع الأخير، لتنتهي المباراة بنتيجة 116/26.

وأدار المباراة ثلاثي التحكيم حميد الحمري وخالد احنيش وموسى الأوجلي، والمسجل فهيم السعيطي والمسجل الإلكتروني جلال الورفلي، والميقاتي معتز اخليف وميقاتي 24 ثانية محمد بن صريتي.

باقي منافسات الجولة
سيتجدد الموعد غدا السبت مع مباراتين بقاعة زوارة يحل بلخير ضيفا على الجزيرة، وبقاعة أحمد موسي بمدينة المرج يستضيف اتحاد المرج نظيره الهلال.

وستقام الأحد ثلاث مباريات بقاعة أحمد موسى بمدينة المرج الأهلي بنغازي يحل ضيفا على المروج، وبالقاعة الكبرى بطرابلس ستقام المباراتان الأخريان، الأولى ستجمع المدينة والأهلي طرابلس ويعقبها مباراة الاتحاد والشباب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

متجاوزا أوباما.. بيع 1.4 مليون نسخة من كتاب الأمير هاري في يوم

متجاوزا أوباما.. بيع 1.4 مليون نسخة من كتاب الأمير هاري في يوم
السبانخ.. وجبة شتوية شهية

السبانخ.. وجبة شتوية شهية
رصد «ممارسات سيئة» لماركات عالمية للملابس في بنغلادش

رصد «ممارسات سيئة» لماركات عالمية للملابس في بنغلادش
شاهد: المران الأخير للمنتخب الوطني استعدادا للجزائر في افتتاحية بطولة «شان»

شاهد: المران الأخير للمنتخب الوطني استعدادا للجزائر في افتتاحية بطولة «شان»
القبي مديرا فنيا لفريق الكرة بنادي خليج سرت

القبي مديرا فنيا لفريق الكرة بنادي خليج سرت
السويد تكتشف أكبر حقل للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا

السويد تكتشف أكبر حقل للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا
دراسة أميركية عن الربو تثير جدلا بشأن سلامة الطهو بالغاز

دراسة أميركية عن الربو تثير جدلا بشأن سلامة الطهو بالغاز
«ميتا»: المراهقون لن يتلقوا مجددا إعلانات على أساس نوعهم الاجتماعي

«ميتا»: المراهقون لن يتلقوا مجددا إعلانات على أساس نوعهم الاجتماعي
كاركاتير حليم - الساسة والقاعدة الدستورية والانتخابات

كاركاتير حليم - الساسة والقاعدة الدستورية والانتخابات
السعودي متعب الشعلان يطرح «دايم أسأل» (فيديو)

السعودي متعب الشعلان يطرح «دايم أسأل» (فيديو)
بحضور وفود من مصر وتونس.. طرابلس تستضيف اجتماع مركز الاستشعار عن بعد لدول شمال أفريقيا

بحضور وفود من مصر وتونس.. طرابلس تستضيف اجتماع مركز الاستشعار عن بعد لدول شمال ...
«ناسا» تعلن اقتراب المذنب الأخضر من الأرض

«ناسا» تعلن اقتراب المذنب الأخضر من الأرض
ماكرون: لست مضطرا لطلب الصفح عن فترة استعمار الجزائر

ماكرون: لست مضطرا لطلب الصفح عن فترة استعمار الجزائر
حبس مسؤول بمؤسسة النفط على خلفية قضية «الوقود المغشوش»

حبس مسؤول بمؤسسة النفط على خلفية قضية «الوقود المغشوش»
الروسي فيكتور بوت يرفض لقب «بارون السلاح» ويتحدث عن طبيعة خدماته مع ليبيا

الروسي فيكتور بوت يرفض لقب «بارون السلاح» ويتحدث عن طبيعة خدماته مع ليبيا
النيابة العامة: مسؤول بمصرف الجمهورية في بنغازي استولى على أموال المودعين

النيابة العامة: مسؤول بمصرف الجمهورية في بنغازي استولى على أموال المودعين
بيب غوارديولا ساخرا: لدي أفكار غبية أود تطبيقها أمام مانشستر يونايتد

بيب غوارديولا ساخرا: لدي أفكار غبية أود تطبيقها أمام مانشستر يونايتد
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي

وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مدرب المنتخب الليبي: نركز على أنفسنا وسعداء بمواجهة الجزائر في افتتاح البطولة
مدرب المنتخب الليبي: نركز على أنفسنا وسعداء بمواجهة الجزائر في ...
3 انتصارات وخسارة لليبيا في شاطئية غرداية بالجزائر
3 انتصارات وخسارة لليبيا في شاطئية غرداية بالجزائر
القبي مديرا فنيا لفريق الكرة بنادي خليج سرت
القبي مديرا فنيا لفريق الكرة بنادي خليج سرت
شاهد: المران الأخير للمنتخب الوطني استعدادا للجزائر في افتتاحية بطولة «شان»
شاهد: المران الأخير للمنتخب الوطني استعدادا للجزائر في افتتاحية ...
«فرسان المتوسط» ضيوف «محاربو الصحراء» في افتتاح «شان 2023»
«فرسان المتوسط» ضيوف «محاربو الصحراء» في افتتاح «شان 2023»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» ......
اتحاد الكرة الليبي يهدد بالانسحاب من «شان 2023»
اتحاد الكرة الليبي يهدد بالانسحاب من «شان 2023»...
26 لاعبا يدخلون معسكر منتخب ليبيا في تونس استعدادًا لـ«شان 2022»
26 لاعبا يدخلون معسكر منتخب ليبيا في تونس استعدادًا لـ«شان ......
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» ......
«فرسان المتوسط» أمام «الأفيال» وديا استعدادا لـ«شان 2023».. الثلاثاء
«فرسان المتوسط» أمام «الأفيال» وديا استعدادا لـ«شان 2023».. ......
المزيد
منتخبا ليبيا يلتقيان الجزائر والنيجر في ربع نهائي شاطئية غرداية
منتخبا ليبيا يلتقيان الجزائر والنيجر في ربع نهائي شاطئية ......
برقمين قياسيين هذا الموسم.. سلة النصر تجتاز التحدي في الدوري
برقمين قياسيين هذا الموسم.. سلة النصر تجتاز التحدي في الدوري...
10 مباريات ضمن الجولة التاسعة في أواسط الممتاز لكرة القدم
10 مباريات ضمن الجولة التاسعة في أواسط الممتاز لكرة القدم...
«فرسان المتوسط» ضيوف «محاربو الصحراء» في افتتاح «شان 2023»
«فرسان المتوسط» ضيوف «محاربو الصحراء» في افتتاح «شان 2023»...
شاهد: المران الأخير للمنتخب الوطني استعدادا للجزائر في افتتاحية بطولة «شان»
شاهد: المران الأخير للمنتخب الوطني استعدادا للجزائر في ......
المزيد