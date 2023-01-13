برقمين قياسيين هذا الموسم.. سلة النصر تجتاز التحدي في الدوري

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس بمجمع سليمان الضراط ببنغازي مباراة في الدوري الليبي لكرة السلة جمعت فريقي النصر والتحدي، استطاع فيها الأول الفوز بالمباراة بنتيجة 116 مقابل 26 سلة فقط للتحدي، محققا رقمين قياسيين هذا الموسم، إذ بات النصر أول فريق يسجل 116 سلة في مباراة واحدة بالدوري هذا الموسم، كما أن فارق النقاط في مباراة واحدة بين فريقين هو الأكبر كذلك.

بدأت المباراة متكافئة بين الفريقين، مع تفوق بسيط لسلة النصر، إذ انتهى الربع الأول بفارق 10 سلات بواقع 28/8، لكن في الربع الثاني وسع النصر الفارق بعد أن أضاف 24 نقطة مقابل نقطتين فقط للتحدي، منهيا الشوط الأول لصالحه بنتيجة 52/10.

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واستمرت السيطرة النصراوية في الربعين الثالث والرابع، إذ أضاف النصر 64 نقطة مقابل 16 للتحدي، الذي سجل 15 منها في الربع الثالث، بينما اكتفى بتسجيل نقطة واحدة فقط في الربع الأخير، لتنتهي المباراة بنتيجة 116/26.

وأدار المباراة ثلاثي التحكيم حميد الحمري وخالد احنيش وموسى الأوجلي، والمسجل فهيم السعيطي والمسجل الإلكتروني جلال الورفلي، والميقاتي معتز اخليف وميقاتي 24 ثانية محمد بن صريتي.

باقي منافسات الجولة

سيتجدد الموعد غدا السبت مع مباراتين بقاعة زوارة يحل بلخير ضيفا على الجزيرة، وبقاعة أحمد موسي بمدينة المرج يستضيف اتحاد المرج نظيره الهلال.

وستقام الأحد ثلاث مباريات بقاعة أحمد موسى بمدينة المرج الأهلي بنغازي يحل ضيفا على المروج، وبالقاعة الكبرى بطرابلس ستقام المباراتان الأخريان، الأولى ستجمع المدينة والأهلي طرابلس ويعقبها مباراة الاتحاد والشباب.