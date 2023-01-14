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مشاركة ليبية في بطولة الحزام الذهبي للملاكمة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 14 يناير 2023, 05:30 مساء
مشاركة ليبية في بطولة الحزام الذهبي للملاكمة
شعار بطولة الحزام الذهبي للملاكمة بمراكش في المغرب. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد عضو الاتحاد الليبي للملاكمة عبدالسلام المبروك في تصريح إلى بوابة الوسط مشاركة منتخب ليبيا للملاكمة في بطولة الحزام الذهبي «كأس محمد السادس»، بمراكش بالمغرب، ثالث جولات الاتحاد الدولي للملاكمة «IBA»، التي ستقام في الفترة من 2 – 12 فبراير 2023.

وسيمثل وفد ليبيا في البطولة ستة ملاكمين، مع نائب رئيس الاتحاد فرج البدين، والإداري عبدالسلام المبروك والمدير المالي لؤي الجهمي، والطاقم التدريبي نوري بن طالب وعبدالناصر المسلاتي وبشير الصغير، إلى جانب 370 ملاكما وملاكمة يمثلون 50 دولة.

الملاكمون الليبيون
يشارك مؤيد عكاشة لاعب الاتحاد العسكري في وزن الخفيف من 57 - 60 كلغ، وعبدالباسط بلخير لاعب نجوم قرقارش بوزن خفيف وسط من 60 - 63.5 كلغ، وإبراهيم الساحلي من نادي السواعد في وزن خفيف متوسط من 67 - 71 كلغ، وعاصم دوكو لاعب الاتحاد العسكري بوزن متوسط من 71 : 75 كلغ، وأسامة البركوس لاعب نجوم قرقارش في وزن خفيف ثقيل من 75 - 80 كلغ.

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وتتكون جولة الملاكمة العالمية من سلسلة من الأحداث التي تم تصنيفها إلى الفئات الثلاث التالية: بطولات الحزام الذهبي والحزام الفضي والحزام البرونزي، سيقاتل أفضل أربعة رياضيين في كل فئة من فئات الوزن للحصول على لقب الأفضل في سلسلة الحزام الماسي التي تُقام سنويًا.

تصريحات رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة
قال رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة عمر كريمليف: «من خلال جذب الرياضيين من العديد من البلدان، تؤكد هذه البطولة المرتقبة في مراكش الاهتمام العالمي بجولة الملاكمة العالمية الجديدة التي تنظمها «IBA»، والتي ستساعد في دفع عجلة نمو هذه الرياضة».

وتابع كريمليف: «إن أولوية الاتحاد الدولي للناشئين هي دائمًا وضع الرياضيين في المقدمة، ونعتقد أن هذا الحدث في المغرب سيوفر لهم تجربة رائعة، إنه لأمر رائع أن تستقبل البطولة القادمة العديد من كبار المنافسين من جميع أنحاء العالم، وكذلك البلد المضيف وأفريقيا، في بلد لديه شغف كبير برياضتنا، يمثل الحدث في المغرب خطوة تالية مثيرة في رحلة جولة الملاكمة العالمية».

وأكد نجوم مثل بطل العالم خمس مرات «خوليو لا كروز» من كوبا وبطل العالم مرتين «لين يو تينج» من الصين مشاركتهم في البطولة.

وهذه قائمة المنتخبات العربية المشاركة في البطولة:
المنتخب المغربي يشارك بـ25 ملاكما.
المنتخب الجزائري يشارك بـ16 ملاكما.
المنتخب الأردني يشارك بـ14 ملاكما.
المنتخب الليبي يشارك بستة ملاكمين.
منتخب جزر القمر يشارك بخمسة ملاكمين.
المنتخب المصري يشارك بـأربعة ملاكمين.
المنتخب الكويتي يشارك بملاكمين.

منشور يوضح عدد اللاعبين المشاركين من ليبيا في بطولة الحزام الذهبي للملاكمة بمراكش في المغرب. (أرشيفية: الإنترنت)
منشور يوضح عدد اللاعبين المشاركين من ليبيا في بطولة الحزام الذهبي للملاكمة بمراكش في المغرب. (أرشيفية: الإنترنت)
منشور تقديمي لبطولة الحزام الذهبي للملاكمة بمراكش في المغرب. (أرشيفية: الإنترنت)
منشور تقديمي لبطولة الحزام الذهبي للملاكمة بمراكش في المغرب. (أرشيفية: الإنترنت)
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