بالصور.. اجتماع مُوسع للاتحاد الليبي للملاكمة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عقد المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي للملاكمة، أول من أمس الخميس، اجتماعا موسعا بمقر الاتحادات الرياضية بطرابلس، لمناقشة عديد المواضيع المهمة، وحضره أعضاء عبر «الفيديو كونفرانس».

وترأس الاجتماع رئيس الاتحاد يوسف البهلول، وحضره الأمين العام بالاتحاد رمضان طلحة، وأعضاء الاتحاد عبدالسلام المبروك، وعبدالكريم مانيطة، ومفتاح بلوزة، وفرج الرعيض، وخالد الحجازي، فيما حضر نائب رئيس الاتحاد فرج البدين، وأمين الصندوق لؤي الجهمي عبر «الفيديو كونفرانس».

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مناقشة رزنامة الموسم الجديد

ونوقشت في الاجتماع رزنامة الموسم الجديد من بطولات محلية ومشاركات خارجية ودورات للمدربين والحكام والميزانية التقديرية للعام الجديد وغيرها من المواضيع التي تهم الملاكمة الليبية.

رئيس الاتحاد يوسف البهلول من اجتماع المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي للملاكمة، بطرابلس، 12 يناير 2023. (الوسط)

جانب من الحضور في اجتماع المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي للملاكمة، بطرابلس، 12 يناير 2023. (الوسط)

جانب من الحضور في اجتماع المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي للملاكمة، بطرابلس، 12 يناير 2023. (الوسط)

إعلان اجتماع المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي للملاكمة، بطرابلس، 12 يناير 2023. (الوسط)

جانب من الحضور في اجتماع المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي للملاكمة، بطرابلس، 12 يناير 2023. (الوسط)