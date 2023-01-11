الليبي مفتاح بلوزة عضو باللجنة الفنية للاتحاد العربي للملاكمة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختار الاتحاد العربي للملاكمة الخبير الليبي مفتاح بلوزة عضوًا في اللجنة الفنية بالاتحاد.

جاء ذلك في رسالة بعثها رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربي للملاكمة الدكتور محمد كامل شبيب إلى رئيس الاتحاد العربي للملاكمة يوسف كاظم، كما جرى ضم أعضاء اللجنة الفنية بعد التواصل معهم عبر صفحة خاصة باللجنة الفنية للاتحاد العربي للملاكمة عبر «فيسبوك».

- رزق لـ«بوابة الوسط»: ملفات متعددة في اجتماع اتحاد الملاكمة

تتكون اللجنة الفنية من محمد كامل كاظم من سوريا رئيسا، ورفعت عبدالسلام من مصر، وعبدالقادر من الجزائر، ومحمد الحلبي من لبنان، وإبراهيم الزعابي من الإمارات، ومراد الصحراوي من تونس، وعلي موسى جواد من العراق، وسعيد أظهورة من المغرب، ومفتاح بهلول بلوزة من ليبيا، أعضاء للجنة الفنية بالاتحاد العرب للملاكمة.