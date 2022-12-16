فوز سلة المروج والاتحاد والأهلي طرابلس في دوري السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

لعبت، أمس الخميس، ثلاث مباريات في الجولة الثانية للدوري الليبي لكرة السلة، حققت فيها فرق المروج والاتحاد والأهلي طرابلس الفوز.



انتهت مواجهة المروج واتحاد المرج بفوز المروج، إذ أنهى ربعها الأول لصالحه بنتيجة 28 /4، وفي الربع الثاني أضاف كل فريق 7 نقاط إلى رصيده، ليبقى التقدم للمروج بـ35 / 11، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف المروج 46 نقطة مقابل 36 نقطة لاتحاد المرج، لتنتهي المباراة لصالح المروج بنتيجة نهائية 81 / 47، في لقاء أداره طاقم تحكيم يتكون من الثلاثي عزيز الماقوري حكما أول وأحمد بلقاسم حكم ثان وإبراهيم علي حكم ثالث.

- سلة النصر تجتاز الـ 100 نقطة في الدوري الليبي

- فوز سلة الأهلي بنغازي في الدوري الليبي