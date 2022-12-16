فوز سلة المروج والاتحاد والأهلي طرابلس في دوري السلة...

لعبت، أمس الخميس، ثلاث مباريات في الجولة الثانية للدوري الليبي لكرة السلة، حققت فيها فرق المروج والاتحاد والأهلي طرابلس الفوز.
انتهت مواجهة المروج واتحاد المرج بفوز المروج، إذ أنهى ربعها الأول لصالحه بنتيجة 28 /4، وفي الربع الثاني أضاف كل فريق 7 نقاط إلى رصيده، ليبقى التقدم للمروج بـ35 / 11، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف المروج 46 نقطة مقابل 36 نقطة لاتحاد المرج، لتنتهي المباراة لصالح المروج بنتيجة نهائية 81 / 47، في لقاء أداره طاقم تحكيم يتكون من الثلاثي عزيز الماقوري حكما أول وأحمد بلقاسم حكم ثان وإبراهيم علي حكم ثالث.
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وعلى ملعب القاعة الكبرى بطرابلس أقيمت مباراتان، جمعت الأولى فريق الاتحاد بأبوسليم، وانتهى ربعها الأول بتقدم أبوسليم بفارق نقطتين 16 / 14، وفى الربع الثاني قلب الاتحاد تأخره إلى تقدم بعد إضافة 14 نقطة مقابل 3 نقاط لأبوسليم، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الاتحاد 35 نقطة مقابل 17 نقطة لأبوسليم، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة 63/ 36، وأدار المباراة طاقم تحكيم تكون من إبراهيم عبدالله حكما أول، وأيمن عبدالله الحكم الثاني، والمسجل بشير مخزوم.
آخر مباريات الخميس
حقق الأهلي طرابلس الفوز على فريق أبي الخير، بنتيجة نهائية 65/54، حيث أنهى الأهلي الربع الأول لصالحه بـ21 نقطة مقابل 14 لضيفه، وأحرز الأهلي في الربع الثاني 18 نقطة، مقابل 14 لأبي الخير، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الأهلي أضاف كل فريق 26 نقطة لتنهي المباراة بفوز الأهلي طرابلس 65 / 54، وأدار المباراة الحكمان الدولي هيثم الساروي حكم أول وعمر سالم حكم ثانٍ، والمسجل بشير المخزوم.
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