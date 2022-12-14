فوز سلة الأهلي بنغازي في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت الثلاثاء بمجمع سليمان الضراط ببنغازي مباراة في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الليبي لكرة السلة، جمعت الأهلي بنغازي والمروج، وانتهى ربعها الأول بتقدم الأهلي بنغازي (17-15)، وفي الربع الثاني أضاف الأهلي بنغازي 17 نقطة والمروج 14 نقطة، ليتقدم الأهلي بنغازي بنتيجة (34-29)، والربع الثالث كان متكافئا وانتهى بالتعادل (17-17)، والربع الرابع كانت فيها السيطرة والأفضلية للأهلي بنغازي، الذي أضاف 29 نقطة مقابل 10 نقاط، لتنتهي المباراة للأهلي بنغازي بنتيجة (80-56).

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أدار المباراة طاقم تحكيم مكونًا من حميد الحمري حكمًا أول، وعبدالعزيز الماقوري، وجلال الورفلي حكمًا ثالثًا، والمسجل عادل الورفلي، والميقاتي فهيم السعيطي، وحكم 24 ثانية محمد بن صريتي، والمسجل إلكتروني إبراهيم البرعصي، وراقبها أحمد البرعصي.

المباراة المؤجلة

اليوم الأربعاء سيشهد مجمع سليمان الضراط ببنغازي إقامة المباراة المؤجلة بين النصر والتحدي.