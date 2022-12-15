سلة النصر تجتاز الـ 100 نقطة في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كسرت سلة نادي النصر حاجز الـ100 نقطة بالدوري الليبي الممتاز لكرة السلة، عقب الفوز على التحدي بنتيجة 112 مقابل 51.

حيث جرت أمس الثلاثاء، بمجمع سليمان الضراط بمدينة بنغازي مباراة فريق التحدي وضيفه النصر ضمن منافسات الجولة الأولى، وحقق فيها فريق النصر الفوز بعد أن أنهى الربع الأول لصالحه وبفارق 19 نقطة بنتيجة 24/ 5، وفي الربع الثاني وسع النصر الفارق إلى 29 نقطة لينتهي بنتيجة 48 / 19 وفي الربعين الأخيرين أضاف النصر 64 نقطة مقابل 32 نقطة للتحدي، لينهي النصر المباراة لصالحه بنتيجة 112 / 51.

أدار المباراة ثلاثي تحكيمي، حيث عبدالعزيز الماقوري حكمًا أول وجلال الورفلي حكم ثان، ومحمد بن صريتي حكم ثالث، واحتسب حكم مواجهة الأهلي طرابلس نتيجة المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 20 نقطة مقابل لا شيء، بعد اعتذار نادي المدينة عن الحضور.