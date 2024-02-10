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باتون ساليه بالكمون

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 فبراير 2024, 10:18 صباحا
باتون ساليه بالكمون
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باتون ساليه بالكمون وصفة تسالي فرنسية مميزة تحضر بطريقة بسيطة من الطحين والزيت والزبدة والخميرة والسكر والكمون والملح، وتشكل على هيئة أصابع لذيذة وشهية جداً. تعلميها معنا، وأعديها بخطوات سهلة وسريعة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
3 أكواب دقيق
½ كوب: زيت نباتي - ماء دافئ
بيضة
ملعقتان كبيرتان زبدة مذابة
ملعقة كبيرة: سكر - خميرة فورية
ملعقة صغيرة ملح
¼ ملعقة صغيرة كمون مطحون

للتزيين
ملعقتان كبيرتان: كمون حب - سمسم
3 ملاعق كبيرة حليب سائل

طريقة التحضير
- نعد العجينة بإضافة المقادير الجافّة معاً، ونخلط جيداً، ثمّ نضيف البيضة.

- في وعاء آخر نخلط الماء الدافئ والزيت والزبدة معاً، ثم نسكبها فوق الطحين بالتدريج مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة متجانسة قابلة للتشكيل، ثم نغطيها بالنايلون، ونتركها تتخمر ساعة.

- نفرد العجينة باستخدام الشوبك بعد دهنها بالزيت على شكلٍ مستطيل، وبسماكة 1 سم، ثم نقسمها على هيئة أشرطة متساوية في القياس باستخدام قطاعة البيتزا، ثم ندهن قطع العجين بالحليب باستخدام فرشاة ناعمة، ونوزع الكمون الحب والسمسم عليها.

- نلف الأشرطة بشكل لولبي، ثم نرصها في صينية مغلفة بورق الزبدة، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية 30 دقيقة حتى تمام النضج، وتأخذ اللون الذهبي.

- نخرجها ونتركها تبرد، ثم نضعها طبق التقديم.

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