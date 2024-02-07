حساء الفاصوليا بالبصل والفلفل

القاهرة - بوابة الوسط

أحضرنا لكِ طريقة تحضير حساء الفاصوليا البيضاء لوجبة غذائية تعمل على التدفئة في أيام الشتاء الباردة، جرّبي هذه الوصفة وقدميها لعائلتك في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

نصف كيلو فاصوليا بيضاء.

4 ملاعق زبد.

مرقة خضار.

كراث مفروم.

بصل مفروم.

ملح.

فلفل.

فلفل أحمر مقطع.

طريقة التحضير

ـ‏ ‏تنقع‏ ‏الفاصوليا‏ ‏في‏ ‏ماء‏ ‏بارد‏ ‏طيلة الليل قبل تحضير الشوربة.

- تُصفّى الفاصولياء ‏من الماء وتشوّح ‏في‏ ‏الزبد ‏مع‏ ‏البصل‏ ‏والكراث‏ والفليفلة حتى ‏يصفر‏ ‏لونها‏ و‏ يُضاف مرق الخضار والملح والفلفل الأسود للفاصولياء وتوضع‏ ‏على ‏نار‏ ‏متوسطة الحرارة لتغلي‏ مدة ثلاث ‏ساعات‏. ‏

- تضرب‏ ‏الشوربة‏ ‏في‏ ‏الخلاط‏ ‏لتصبح ناعمة وكثيفة القوام (اختياري) و تسكب شوربة الفاصوليا في أطباق التقديم لتقدّم ساخنة على سفرة الطعام.‏