كسكسي الخضراوات بالدجاج والحمص...

طريقة سهلة وسريعة لتحضير الكسكسي الشهي مع الدجاج والخضراوات، مزين بالحمص، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
3 ملاعق كبيرة زيت
½ كيلو صدور دجاج مقطعة
حبتا كوسا مقطعتين مكعبات
حبتا جزر مقطعتين مكعبات
ملعقة صغيرة ثوم
ملعقة كبيرة فلفل أسود
ملعقة كبيرة بابريكا
ملعقة كبيرة ملح
½ ملعقة صغيرة كبابا صيني (بهارات حلوة)
½ ملعقة صغيرة بهارات فراخ
ملعقتان كبيرتان صلصة طماطم (يمكن استبدال ملعقة كبيرة كركم بها)
¼ كوب ماء
كوب حمص مسلوق
مقادير الكسكسي
2 و½ كوب كسكسي ناشف
ملعقة كبيرة زيت
3 أكواب مرقة دجاج
طريقة التحضير
- في طنجرة يوضع الزيت حتى يسخن، ثم يضاف الدجاج مع التقليب.
- تضاف الكوسا والجزر ويقلبان، ويضاف إليهما الثوم والبهارات، وآخر شيء الملح.
- تضاف بعد ذلك صلصة الطماطم أو الكركم ويقلب، ويضاف الماء حتى يغلى، ونخفض حرارة النار، ونغطي الوعاء حتى نضوج الخضراوات.
- ترفع الطنجرة من على النار، ويضاف الكسكسي الناضج.
- يوضع الكسكسي عليه الملح والزيت ومرقة الدجاج الساخنة على النار، ويغطى ويترك خمس دقائق، ويحرك بالشوكة، ويصب في طبق التقديم، ويزين بالخضراوات والحمص.
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