كسكسي الخضراوات بالدجاج والحمص

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة سهلة وسريعة لتحضير الكسكسي الشهي مع الدجاج والخضراوات، مزين بالحمص، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

3 ملاعق كبيرة زيت

½ كيلو صدور دجاج مقطعة

حبتا كوسا مقطعتين مكعبات

حبتا جزر مقطعتين مكعبات

ملعقة صغيرة ثوم

ملعقة كبيرة فلفل أسود

ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة كبيرة ملح

½ ملعقة صغيرة كبابا صيني (بهارات حلوة)

½ ملعقة صغيرة بهارات فراخ

ملعقتان كبيرتان صلصة طماطم (يمكن استبدال ملعقة كبيرة كركم بها)

¼ كوب ماء

كوب حمص مسلوق

مقادير الكسكسي

2 و½ كوب كسكسي ناشف

ملعقة كبيرة زيت

3 أكواب مرقة دجاج

طريقة التحضير

- في طنجرة يوضع الزيت حتى يسخن، ثم يضاف الدجاج مع التقليب.

- تضاف الكوسا والجزر ويقلبان، ويضاف إليهما الثوم والبهارات، وآخر شيء الملح.

- تضاف بعد ذلك صلصة الطماطم أو الكركم ويقلب، ويضاف الماء حتى يغلى، ونخفض حرارة النار، ونغطي الوعاء حتى نضوج الخضراوات.

- ترفع الطنجرة من على النار، ويضاف الكسكسي الناضج.

- يوضع الكسكسي عليه الملح والزيت ومرقة الدجاج الساخنة على النار، ويغطى ويترك خمس دقائق، ويحرك بالشوكة، ويصب في طبق التقديم، ويزين بالخضراوات والحمص.