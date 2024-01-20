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بقلاوة قليلة السعرات الحرارية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 يناير 2024, 12:51 مساء
بقلاوة قليلة السعرات الحرارية
طريقة مختلفة لتحضير البقلاوة بالمكسرات، لتكون مناسبة للحمية الغذائية (أرشيفية: الإنترنت)
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نقدم لكي طريقة مختلفة لتحضير البقلاوة بالمكسرات، لتكون مناسبة للحمية الغذائية عن طريق استخدام السكر البني والشوفان. تعلمي الطريقة معنا، وطبقيها بنفسك من أجل الحفاظ على حميتك وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
عجينة جلاش جاهزة
ملعقة كبيرة قرفة
كوب سكر بني
3 أكواب بندق
كوب عسل أبيض
كوب شوفان مجروش

طريقة التحضير
- اخلطي البندق مع السكر البني والشوفان والقرفة وملعقة من العسل الأبيض جيدا.

- اهني صينية بالسمن، ثم ضعي نصف كمية الجلاش.

- اضيفي الحشوة في المنتصف، ثم افردي ورق الجلاش عليها حتى نفاد الكمية.

- قطعي البقلاوة، وادهني الوجه بالسمن، ثم ادخليها الفرن على درجة حرارة 180 مئوية حتى تصبح ذهبية اللون.

- اسكبي العسل الأبيض الطبيعي عليها، ثم قدميها ساخنة.

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