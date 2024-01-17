دجاج بالبابريكا قليل السعرات الحرارية...

بجانب طبق من الخضار المسلوق أو الأرز المسلوق قدمي الدجاج بالبابريكا قليل السعرات الحرارية للحفاظ على حميتك الغذائية وفقا لموقع «شهية».
المكونات
دجاجة مقطعة 8 قطع.
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة كبيرة زبدة.
2 ملعقة كبيرة زيت كانولا.
كوب مرق الدجاج.
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.
3/4 ملعقة صغيرة ملح.
2 ملعقة كبيرة بابريكا حلوة مطحونة.
بصلة كبيرة مفرومة.
حبة فلفل أحمر كبيرة مفرومة.
حبة فلفل أخضر مفرومة.
1/2 كوب كريمة طبخ لايت.
ملعقة كبيرة دقيق.
2 ملعقة كبيرة بقدونس أخضر مفروم.
ملعقة صغيرة شطة مجروشة.
طريقة التحضير
- تبلي قطع الدجاج بنصف ملعقة من الملح والفلفل الأسود وسخني الزيت والزبدة في قدر على النار على حرارة متوسطة ثم أضيفي البصل وقلبي حتى يصبح البصل طريا وشفاف اللون.
- أضيفي الفلفل الأحمر والأخضر ومعجون الطماطم والبابريكا والشطة المجروشة وقلبي.
- أضيفي قطع الدجاج وحركي حتى تتمازج المكونات وأضيفي مرق الدجاج وغطي القدر و خففي النار بعد أن يغلي ثم اتركيه لمدة 50 – 60 دقيقة حتى ينضج الدجاج.
- اخلطي الكريمة والدقيق وربع ملعقة من الملح ثم أضيفي المزيج إلى الدجاج واتركيه على النار لمدة خمس دقائق مع تخفيف الحرارة.
- اسكبي الدجاج في طبق التقديم ووزعي البقدونس على الوجه وقدميه ساخنا إلى جانب الخضار المسلوقة أو الأرز.
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