دجاج بالبابريكا قليل السعرات الحرارية

القاهرة - بوابة الوسط

بجانب طبق من الخضار المسلوق أو الأرز المسلوق قدمي الدجاج بالبابريكا قليل السعرات الحرارية للحفاظ على حميتك الغذائية وفقا لموقع «شهية».

المكونات

دجاجة مقطعة 8 قطع.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة كبيرة زيت كانولا.

كوب مرق الدجاج.

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

3/4 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة بابريكا حلوة مطحونة.

بصلة كبيرة مفرومة.

حبة فلفل أحمر كبيرة مفرومة.

حبة فلفل أخضر مفرومة.

1/2 كوب كريمة طبخ لايت.

ملعقة كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة بقدونس أخضر مفروم.

ملعقة صغيرة شطة مجروشة.

طريقة التحضير

- تبلي قطع الدجاج بنصف ملعقة من الملح والفلفل الأسود وسخني الزيت والزبدة في قدر على النار على حرارة متوسطة ثم أضيفي البصل وقلبي حتى يصبح البصل طريا وشفاف اللون.

- أضيفي الفلفل الأحمر والأخضر ومعجون الطماطم والبابريكا والشطة المجروشة وقلبي.

- أضيفي قطع الدجاج وحركي حتى تتمازج المكونات وأضيفي مرق الدجاج وغطي القدر و خففي النار بعد أن يغلي ثم اتركيه لمدة 50 – 60 دقيقة حتى ينضج الدجاج.

- اخلطي الكريمة والدقيق وربع ملعقة من الملح ثم أضيفي المزيج إلى الدجاج واتركيه على النار لمدة خمس دقائق مع تخفيف الحرارة.

- اسكبي الدجاج في طبق التقديم ووزعي البقدونس على الوجه وقدميه ساخنا إلى جانب الخضار المسلوقة أو الأرز.