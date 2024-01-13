معكرونة بالصلصة الحارة

القاهرة - بوابة الوسط

لعاشقات المذاق الحار اخترنا لكِ طريقة تحضير المعكرونة بصلصة الفلفل الأحمر الحار. حضريها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

400 غرام معكرونة

حبة بصل مفروم

3 ملاعق زيت نباتي

ملح وفلفل

بابريكا

كوب صلصة طماطم

جبن بارميزان حسب الرغبة

ملعقة من معجون الفلفل الأحمر الحار

طريقة التحضير

- اسلقي المعكرونة في ماء مغلي بحسب التعليمات المدونة علي العبوة، وصفيها واتركيها جانباً.

- سخني الزيت في مقلاة واسعة على حرارة متوسطة، وقلبي فيه البصل حتى يذبل، ونكهيه بالملح والفلفل الأسود، ثم أضيفي صلصة الطماطم والبابريكا ومعجون الفلفل الأحمر.

- اتركي المزيج على حرارة متوسطة حتى تسمك الصلصة قليلاً.

- أضيفي المعكرونة المسلوقة وقلبي حتى تتداخل المكونات.

- أخيرا ضعي القليل من جبن البارميزان على وجه الطبق بحسب رغبتك، وقدميها ساخنة.