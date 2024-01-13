معكرونة بالصلصة الحارة...

لعاشقات المذاق الحار اخترنا لكِ طريقة تحضير المعكرونة بصلصة الفلفل الأحمر الحار. حضريها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «فتافيت».
المكونات
400 غرام معكرونة
حبة بصل مفروم
3 ملاعق زيت نباتي
ملح وفلفل
بابريكا
كوب صلصة طماطم
جبن بارميزان حسب الرغبة
ملعقة من معجون الفلفل الأحمر الحار
طريقة التحضير
- اسلقي المعكرونة في ماء مغلي بحسب التعليمات المدونة علي العبوة، وصفيها واتركيها جانباً.
- سخني الزيت في مقلاة واسعة على حرارة متوسطة، وقلبي فيه البصل حتى يذبل، ونكهيه بالملح والفلفل الأسود، ثم أضيفي صلصة الطماطم والبابريكا ومعجون الفلفل الأحمر.
- اتركي المزيج على حرارة متوسطة حتى تسمك الصلصة قليلاً.
- أضيفي المعكرونة المسلوقة وقلبي حتى تتداخل المكونات.
- أخيرا ضعي القليل من جبن البارميزان على وجه الطبق بحسب رغبتك، وقدميها ساخنة.
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