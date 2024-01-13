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معكرونة بالصلصة الحارة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 01:09 مساء
معكرونة بالصلصة الحارة
طريقة سهلة وسريعة لتحضير المعكرونة الحارة تعلميها معنا (أرشيفية: الإنترنت)
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لعاشقات المذاق الحار اخترنا لكِ طريقة تحضير المعكرونة بصلصة الفلفل الأحمر الحار. حضريها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات
400 غرام معكرونة
حبة بصل مفروم
3 ملاعق زيت نباتي
ملح وفلفل
بابريكا
كوب صلصة طماطم
جبن بارميزان حسب الرغبة
ملعقة من معجون الفلفل الأحمر الحار

طريقة التحضير
- اسلقي المعكرونة في ماء مغلي بحسب التعليمات المدونة علي العبوة، وصفيها واتركيها جانباً.

- سخني الزيت في مقلاة واسعة على حرارة متوسطة، وقلبي فيه البصل حتى يذبل، ونكهيه بالملح والفلفل الأسود، ثم أضيفي صلصة الطماطم والبابريكا ومعجون الفلفل الأحمر.

- اتركي المزيج على حرارة متوسطة حتى تسمك الصلصة قليلاً.

- أضيفي المعكرونة المسلوقة وقلبي حتى تتداخل المكونات.

- أخيرا ضعي القليل من جبن البارميزان على وجه الطبق بحسب رغبتك، وقدميها ساخنة.

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