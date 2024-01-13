فطيرة الدجاج بالجبن والخس

القاهرة - بوابة الوسط

المعجنات من الوجبات الشهية التي تلقي إقبالا كبيرا من الكبار والصغار، وهي تحضر بطرق عديدة وحشوات مختلفة، ويكمن سر نجاحها على اتباع الخطوات بدقة. لذلك نقدم لكي اليوم طريقة سهلة لتحضير فطيرة الدجاج الشهية مع الجبن، لتعديها في مطبخك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

فصا ثوم مبشور

خس مفروم ناعم

بصل أخضر مفروم

ملعقتا سكر

1/4 ملعقة ملح

صدور دجاج مسلوقة ومقطعة قطعا رقيقة جدا

ثلاث ملاعق حليب بودرة

ملعقة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سمن

كوبا دقيق

كاتشاب

خردل (مستردة) ديجون

ملح وفلفل أسود

مايونيز

زيت زيتون

أوريغانو

جبن موتزاريلا

كركم

طريقة التحضير

- نبدأ تحضير العجين بخلط جميع المكونات معا بالعجان الكهربائي أو باليد حتى تتجانس المكونات، ونحصل على عجينة متماسكة، ثم يغطى العجين، ويوضع في مكان دافئ حتى يختمر، ويتضاعف حجمه.

- يحضر الحشو بتقليب الثوم في طاسة تيفال في قليل من الزيت حتى يتغير لونه، ثم يضاف الدجاج المفروم للثوم ويقلب معا.

- يضاف الملح والتوابل والكركم للدجاج والثوم، ويقلب جيدا، ثم يضاف الخس المفروم للدجاج ويقلب حتى يلين ويذبل.

- يضاف الجبن والبصل الأخضر لخليط الدجاج ويقلب، ثم تفرد العجينة بعد أن تختمر على لوح نظيف مرشوش بكمية من الطحين، وتدهن بالمايونيز والكاتشاب والمستردة، ثم يضاف حشو الدجاج والخس، ويوزع بالتساوي، ليغطي العجينة.

- ترش الموتزاريلا والأوريغانو على طبقة الحشو، ويلف العجين بشكل أسطواني.

- يقطع العجين بالسكين قطعا متساوية حلقات.

- ترص قطع العجين في صينية الخبز المدهونة بقليل من الزبدة، وتدهن بقليل من البيض المخفوق، ثم تترك لتختمر قليلا.

- تخبز الصينية في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 حتى تنضج وتكتسب لونا أحمر ذهبيا، وتقدم ساخنة.