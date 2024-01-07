بفتيك بحشوة الجبن والبطاطا

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة جديدة وسهلة لتحضير بفتيك اللحم بحشوة الجبن الشهية. تعرفي على الطريقة، وأعديها في مطبخك، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

8 قطع بفتيك لحم

حبة كبيرة بصل

4 فصوص ثوم مهروس

ملعقتان كبيرتان عصير ليمون

ملعقة صغيرة ملح

4/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقتان صغيرتان مستردة

كوب لحم مفروم مطبوخ

حبة كبيرة بطاطا مسلوقة

كوب جبن موزاريلا

ملعقتان كبيرتان جبن رومي أو بارميزان

4/1 كوب بقدونس مفروم

ملعقة صغيرة: ريحان مجفف - أوريغانو

4/1 كوب دقيق

4 ملاعق كبيرة زبدة

فصا مستكة

كوبا مرق أو ماء

طريقة التحضير

- أحضري قطعتين من ورق الزبدة، وضعي على إحداهما عدة شرائح من البفتيك، ووزعي عليها قليلا من الزيت، ثم

ضعي الورقة الثانية على البفتيك.

- باستعمال مطرقة اللحم، أطرقي شرائح البفتيك عدة مرات إلى أن تصبح رقيقة، ثم كرري الخطوة مع بقية قطع البفتيك.

- باستعمال مبشرة الخضراوات، أبرشي البصل في طبق واسع.

- اضيفي فصا من الثوم وعصير الليمون والملح والفلفل ومعجون المستردة، وبملعقة خشبية قلبي المواد.

- ضعي شرائح البفتيك في خليط البصل، وقلبيها حتى تتغطى تماما بالخليط.

طريقة الحشو

- في طبق عميق، ضعي اللحم المفروم وفصين من الثوم. - اضيفي البطاطس وجبن موزاريلا والرومي والبقدونس والريحان والأوريغانو، وبملعقة بلاستيكية عريضة قلبي المواد، لتتجانس وتختلط جيدا.

- على الطرف الأقصر لقطعة البفتيك، ضعي ملعقتين كبيرتين من الحشو، ثم لفي البفتيك على الحشو، لتتكون لفافة متماسكة.

- ثبتي طرف لفافة البفتيك بعود خشبي صغير، وكرري الخطوة مع بقية قطع البفتيك.

- ضعي لفائف البفتيك في البراد نصف ساعة.

تحضير الصلصة

- في مقلاة واسعة على نار متوسطة، ضعي الزبدة إلى أن تذوب.

- اضيفي بقية الثوم والمستكة، وبملعقة خشبية قلبيهما إلى أن تتصاعد رائحة المستكة.

- في طبق عميق، ضعي الدقيق وقلبي فيه لفائف البفتيك حتى تتغطى بطبقة رقيقة منه، ثم ضعي لفائف البفتيك في المقلاة.

- باستعمال ملقط الطعام، قلبي اللفائف عدة مرات إلى أن تصبح ذهبية اللون.

- اضيفي عصير الليمون والمرق والملح، ثم غطي المقلاة، ودعي البفتيك المحشي يطهي 30 دقيقة إلى أن ينضج تماما، ويتسبك المرق.