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بفتيك بحشوة الجبن والبطاطا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 01:12 مساء
بفتيك بحشوة الجبن والبطاطا
طريقة جديدة وسهلة لتحضير بفتيك اللحم بحشوة الجبن الشهية.. تعرفي على الطريقة (أرشيفية: الإنترنت)
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طريقة جديدة وسهلة لتحضير بفتيك اللحم بحشوة الجبن الشهية. تعرفي على الطريقة، وأعديها في مطبخك، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
8 قطع بفتيك لحم
حبة كبيرة بصل
4 فصوص ثوم مهروس
ملعقتان كبيرتان عصير ليمون
ملعقة صغيرة ملح
4/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقتان صغيرتان مستردة
كوب لحم مفروم مطبوخ
حبة كبيرة بطاطا مسلوقة
كوب جبن موزاريلا
ملعقتان كبيرتان جبن رومي أو بارميزان
4/1 كوب بقدونس مفروم
ملعقة صغيرة: ريحان مجفف - أوريغانو
4/1 كوب دقيق
4 ملاعق كبيرة زبدة
فصا مستكة
كوبا مرق أو ماء

طريقة التحضير
- أحضري قطعتين من ورق الزبدة، وضعي على إحداهما عدة شرائح من البفتيك، ووزعي عليها قليلا من الزيت، ثم
ضعي الورقة الثانية على البفتيك.

- باستعمال مطرقة اللحم، أطرقي شرائح البفتيك عدة مرات إلى أن تصبح رقيقة، ثم كرري الخطوة مع بقية قطع البفتيك.

- باستعمال مبشرة الخضراوات، أبرشي البصل في طبق واسع.

- اضيفي فصا من الثوم وعصير الليمون والملح والفلفل ومعجون المستردة، وبملعقة خشبية قلبي المواد.

- ضعي شرائح البفتيك في خليط البصل، وقلبيها حتى تتغطى تماما بالخليط.

طريقة الحشو
- في طبق عميق، ضعي اللحم المفروم وفصين من الثوم. - اضيفي البطاطس وجبن موزاريلا والرومي والبقدونس والريحان والأوريغانو، وبملعقة بلاستيكية عريضة قلبي المواد، لتتجانس وتختلط جيدا.

- على الطرف الأقصر لقطعة البفتيك، ضعي ملعقتين كبيرتين من الحشو، ثم لفي البفتيك على الحشو، لتتكون لفافة متماسكة.

- ثبتي طرف لفافة البفتيك بعود خشبي صغير، وكرري الخطوة مع بقية قطع البفتيك.

- ضعي لفائف البفتيك في البراد نصف ساعة.

تحضير الصلصة
- في مقلاة واسعة على نار متوسطة، ضعي الزبدة إلى أن تذوب.

- اضيفي بقية الثوم والمستكة، وبملعقة خشبية قلبيهما إلى أن تتصاعد رائحة المستكة.

- في طبق عميق، ضعي الدقيق وقلبي فيه لفائف البفتيك حتى تتغطى بطبقة رقيقة منه، ثم ضعي لفائف البفتيك في المقلاة.

- باستعمال ملقط الطعام، قلبي اللفائف عدة مرات إلى أن تصبح ذهبية اللون.

- اضيفي عصير الليمون والمرق والملح، ثم غطي المقلاة، ودعي البفتيك المحشي يطهي 30 دقيقة إلى أن ينضج تماما، ويتسبك المرق.

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