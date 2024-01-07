بفتيك بحشوة الجبن والبطاطا...

طريقة جديدة وسهلة لتحضير بفتيك اللحم بحشوة الجبن الشهية. تعرفي على الطريقة، وأعديها في مطبخك، وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
8 قطع بفتيك لحم
حبة كبيرة بصل
4 فصوص ثوم مهروس
ملعقتان كبيرتان عصير ليمون
ملعقة صغيرة ملح
4/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقتان صغيرتان مستردة
كوب لحم مفروم مطبوخ
حبة كبيرة بطاطا مسلوقة
كوب جبن موزاريلا
ملعقتان كبيرتان جبن رومي أو بارميزان
4/1 كوب بقدونس مفروم
ملعقة صغيرة: ريحان مجفف - أوريغانو
4/1 كوب دقيق
4 ملاعق كبيرة زبدة
فصا مستكة
كوبا مرق أو ماء
طريقة التحضير
- أحضري قطعتين من ورق الزبدة، وضعي على إحداهما عدة شرائح من البفتيك، ووزعي عليها قليلا من الزيت، ثم
ضعي الورقة الثانية على البفتيك.
- باستعمال مطرقة اللحم، أطرقي شرائح البفتيك عدة مرات إلى أن تصبح رقيقة، ثم كرري الخطوة مع بقية قطع البفتيك.
- باستعمال مبشرة الخضراوات، أبرشي البصل في طبق واسع.
- اضيفي فصا من الثوم وعصير الليمون والملح والفلفل ومعجون المستردة، وبملعقة خشبية قلبي المواد.
- ضعي شرائح البفتيك في خليط البصل، وقلبيها حتى تتغطى تماما بالخليط.
طريقة الحشو
- في طبق عميق، ضعي اللحم المفروم وفصين من الثوم. - اضيفي البطاطس وجبن موزاريلا والرومي والبقدونس والريحان والأوريغانو، وبملعقة بلاستيكية عريضة قلبي المواد، لتتجانس وتختلط جيدا.
- على الطرف الأقصر لقطعة البفتيك، ضعي ملعقتين كبيرتين من الحشو، ثم لفي البفتيك على الحشو، لتتكون لفافة متماسكة.
- ثبتي طرف لفافة البفتيك بعود خشبي صغير، وكرري الخطوة مع بقية قطع البفتيك.
- ضعي لفائف البفتيك في البراد نصف ساعة.
تحضير الصلصة
- في مقلاة واسعة على نار متوسطة، ضعي الزبدة إلى أن تذوب.
- اضيفي بقية الثوم والمستكة، وبملعقة خشبية قلبيهما إلى أن تتصاعد رائحة المستكة.
- في طبق عميق، ضعي الدقيق وقلبي فيه لفائف البفتيك حتى تتغطى بطبقة رقيقة منه، ثم ضعي لفائف البفتيك في المقلاة.
- باستعمال ملقط الطعام، قلبي اللفائف عدة مرات إلى أن تصبح ذهبية اللون.
- اضيفي عصير الليمون والمرق والملح، ثم غطي المقلاة، ودعي البفتيك المحشي يطهي 30 دقيقة إلى أن ينضج تماما، ويتسبك المرق.
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