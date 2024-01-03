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شاورما لحم بالطماطم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 يناير 2024, 10:20 صباحا
شاورما لحم بالطماطم
طريقة سهلة لتحضير شاورما اللحم الشهية التي يقبل عليها الكبار والصغار (أرشيفية: الإنترنت)
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نقدم إليكِ طريقة سهلة لتحضير شاورما اللحم الشهية التي يقبل عليها الكبار والصغار.. تعلمي الطريقة معنا في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «أنوثة».

المكونات
كيلوغرام لحم البقر.
4 فصوص من الثوم.
ربع كوب زيت زيتون.
ربع كوب خل.
ملعقة كبيرة بهارات مشكلة.
ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة.
ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.
نصف ملعقة كركم.
ملعقة صغيرة قرفة.
ملعقة كبيرة ملح.
حبة طماطم مفرومة.
حبة فلفل.
بصلة واحدة مقطعة.
4 ملاعق كبيرة سماق.
كوب معدنوس مفروم.
كوب من المخلل المقطع.
رغيفا خبز شاورما.

طريقة التحضير
- ابدئي أولاً بتقطيع اللحم إلى شرائح طويلة ورفيعة، واتركيها جانبًا إلى حين استعمالها، امزجي في وعاء ضيق كلاً من الثوم والزيت والخل والبهارات المشكلة والكزبرة والفلفل الأسود والملح والكركم والقرفة، وقلّبي جيدًا حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

- بعدها، أضيفي هذه التتبيلة إلى اللحم المقطع سابقًا، واتركيها في الثلاجة حتى اليوم التالي وفي مقلاة متوسطة الحجم ضعي القليل من الزيت، وضعي اللحم فيها على نار خفيفة واتركيها حتى تجف، ثم صبي فوقها كوبًا من الماء، واتركيها حتى ينضج اللحم تمامًا.

- أضيفي إليها الطماطم المفرومة مع الفلفل الأخضر وارفعي النار أسفلها، واتركيها حتى تذبل.

- ومن ثم ضعي رغيفي الخبز على طبق التقديم، وصبي فوقها الشاورما مع الطماطم والفلفل الأخضر، وزيّنيها بشرائح البصل والقليل من السماق، ولا تنسي المعدنوس في النهاية ويصيح طبقك جاهزًا للتقديم.

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