بسكويت اللوز وجوز الهند

القاهرة - بوابة الوسط

لضيافة مميزة حضري بسكويت اللوز الهش، وقدميه مع مشروب ساخن، واستمتعتي بمذاقه الشهي من صنع يديكي وفقا لموقع «شهية».

المكونات

1/4 كوب لوز

كوب سكر ناعم

1/2 كوب زيت نباتي

كوبان من الدقيق

بيضة مخفوقة

ملعقة كبيرة برش ليمون

ملعقة صغيرة من جوز الهند

طريقة التحضير

- سخني الفرن على درجة حرارة 250 مئوية، ثم ضعي الدقيق في وعاء عميق، واصنعي حفرة في الوسط.

- اضيفي الزيت والبيضة والسكر وجوز الهند وبشر الليمون في الحفرة، ثم اعجني بيدك أو بالعجانة.

- جهزي صينية الفرن، وادهنيها بالقليل من الزبدة.

- اصنعي كرات صغيرة من البسكويت بحجم حبة الجوز، وضعي حبة لوز على كل بسكويتة، وضعيها على الصينية المجهزة.

- ادخلي الصينية للفرن لـ20 دقيقة حتى ينضج، ويصبح البسكويت ذهبي اللون، ثم اتركيه ليبرد، ويمكنك تزيينه بجوز الهند عند التقديم.