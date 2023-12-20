بسكويت اللوز وجوز الهند...

لضيافة مميزة حضري بسكويت اللوز الهش، وقدميه مع مشروب ساخن، واستمتعتي بمذاقه الشهي من صنع يديكي وفقا لموقع «شهية».
المكونات
1/4 كوب لوز
كوب سكر ناعم
1/2 كوب زيت نباتي
كوبان من الدقيق
بيضة مخفوقة
ملعقة كبيرة برش ليمون
ملعقة صغيرة من جوز الهند
طريقة التحضير
- سخني الفرن على درجة حرارة 250 مئوية، ثم ضعي الدقيق في وعاء عميق، واصنعي حفرة في الوسط.
- اضيفي الزيت والبيضة والسكر وجوز الهند وبشر الليمون في الحفرة، ثم اعجني بيدك أو بالعجانة.
- جهزي صينية الفرن، وادهنيها بالقليل من الزبدة.
- اصنعي كرات صغيرة من البسكويت بحجم حبة الجوز، وضعي حبة لوز على كل بسكويتة، وضعيها على الصينية المجهزة.
- ادخلي الصينية للفرن لـ20 دقيقة حتى ينضج، ويصبح البسكويت ذهبي اللون، ثم اتركيه ليبرد، ويمكنك تزيينه بجوز الهند عند التقديم.
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