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بسكويت اللوز وجوز الهند

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 03:12 مساء
بسكويت اللوز وجوز الهند
حضري بسكويت اللوز الهش، وقدميه مع مشروب ساخن، واستمتعتي بمذاقه الشهي (أرشيفية: الإنترنت)
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لضيافة مميزة حضري بسكويت اللوز الهش، وقدميه مع مشروب ساخن، واستمتعتي بمذاقه الشهي من صنع يديكي وفقا لموقع «شهية».

المكونات
1/4 كوب لوز
كوب سكر ناعم
1/2 كوب زيت نباتي
كوبان من الدقيق
بيضة مخفوقة
ملعقة كبيرة برش ليمون
ملعقة صغيرة من جوز الهند

طريقة التحضير
- سخني الفرن على درجة حرارة 250 مئوية، ثم ضعي الدقيق في وعاء عميق، واصنعي حفرة في الوسط.

- اضيفي الزيت والبيضة والسكر وجوز الهند وبشر الليمون في الحفرة، ثم اعجني بيدك أو بالعجانة.

- جهزي صينية الفرن، وادهنيها بالقليل من الزبدة.

- اصنعي كرات صغيرة من البسكويت بحجم حبة الجوز، وضعي حبة لوز على كل بسكويتة، وضعيها على الصينية المجهزة.

- ادخلي الصينية للفرن لـ20 دقيقة حتى ينضج، ويصبح البسكويت ذهبي اللون، ثم اتركيه ليبرد، ويمكنك تزيينه بجوز الهند عند التقديم.

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