رولات مسخن

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة عمل رولات المسخن بخبز التورتيلا في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقا لموقع «الطبخة».

المكونات

زيت زيتون.

2 حبة بصل.

دبس رمان.

سماق.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

دجاجة كاملة مسلوقة من دون العظم والجلد.

خبز تورتيلا.

طريقة التحضير

- نشوح البصل في كمية كبيرة من زيت الزيتون نضع الدجاج المسحب على البصل ثم نضيف الثوم ونقلب ونضيف ملعقتين دبس رمان وملعقتين سماق ثم ملح وفلفل ونترك الخليط حتي يبرد.

- نفرد خبز التورتيلا ثم نضع به ملعقة من الخليط ونقفل الخليط بجبنة سائلة ثم نضع رولات التورتيلا على صاج التحمير، عند التقديم تزين بالبصل والبقدونس والصنوبر.