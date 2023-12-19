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رولات مسخن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 04:57 مساء
رولات مسخن
رولات المسخن بخبز التورتيلا في خطوات سهلة وسريعة (أرشيفية: الإنترنت)
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طريقة عمل رولات المسخن بخبز التورتيلا في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقا لموقع «الطبخة».

المكونات
زيت زيتون.
2 حبة بصل.
دبس رمان.
سماق.
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
دجاجة كاملة مسلوقة من دون العظم والجلد.
خبز تورتيلا.

طريقة التحضير
- نشوح البصل في كمية كبيرة من زيت الزيتون نضع الدجاج المسحب على البصل ثم نضيف الثوم ونقلب ونضيف ملعقتين دبس رمان وملعقتين سماق ثم ملح وفلفل ونترك الخليط حتي يبرد.

- نفرد خبز التورتيلا ثم نضع به ملعقة من الخليط ونقفل الخليط بجبنة سائلة ثم نضع رولات التورتيلا على صاج التحمير، عند التقديم تزين بالبصل والبقدونس والصنوبر.

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