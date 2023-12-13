فاصوليا بالسوسيس

القاهرة - بوابة الوسط

لوجبة مشبعة وسريعة التحضير جربي طبق من فاصوليا بيضاء بالسوسيس وقدميها مع التوست أو الأرز الأبيض في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

عودان من أوراق الكرفس المقطع

كوبان من الفاصوليا البيضاء المسلوقة

قرن فلفل حامى

ملعقة صغيرة فلفل حامي مطحون

8 عدد سوسيس مقطع

حبة بصلة (مقطعة)

ملعقة كبيرة زيت ذر

فصان من الثوم المهروس

ملعقة كبيرة زبدة

طريقة التحضير

- فى وعاء عميق على النار سخني الزيت والزبدة وققلب فيهما البصل والكرفس.

- نضيف الثوم، الفلفل الحار المطحون والفلفل الحار ونقلب لمدة دقيقتين.

- أضيفي السوسيس ثم الفاصوليا واخفضي النار ويترك الخليط حوالي 5 دقائق مع التقليب من وقت لآخر.

- أضيفي الخليط لطبق التقديم وقدميه مع الأرز الأبيض والتوست.