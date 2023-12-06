كاليماري بالطماطم على الطريقة الإيطالية...

من المطبخ الإيطالي اخترنا لكِ طريقة عمل الكاليماري بصلصة الطماطم، قدميه مع أرز أبيض أو بني وأعديه في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
2 ثمرة من الطماطم – متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة.
بصلة – مفرومة.
زعتر – أو أوريغانو.
2 ملعقة زيت ذرة كبيرة.
2/1 كيلو كاليماري.
بقدونس – مفروم.
2 ملعقة معجون طماطم مذاب في 2 كوب من الماء كبيرة.
ريحان – مطحون.
ملعقة ثوم مفروم ناعم كبيرة.
ورق لاورا.
طريقة التحضير
- يغسل الكاليماري جيدًا ويقطع إلى حلقات أو مربعات متوسطة ويقلب البصل والثوم في الزيت على نار متوسطة حتى يصفرا.
- يضاف معجون الطماطم المذاب في ماء ومكعبات الطماطم والريحان والزعتر والملح والفلفل ويغطى الإناء وتخفض النار ويترك ليطهى لمدة 10 دقائق مع التقليب من حين لآخر.
- يضاف الكاليماري والبقدونس وورق اللاورا ويترك لمدة 20 دقيقة أخرى أو حتى ينضج الكاليماري، ويمكن تسويته بالفرن.
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