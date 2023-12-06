كاليماري بالطماطم على الطريقة الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط

من المطبخ الإيطالي اخترنا لكِ طريقة عمل الكاليماري بصلصة الطماطم، قدميه مع أرز أبيض أو بني وأعديه في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

2 ثمرة من الطماطم – متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة.

بصلة – مفرومة.

زعتر – أو أوريغانو.

2 ملعقة زيت ذرة كبيرة.

2/1 كيلو كاليماري.

بقدونس – مفروم.

2 ملعقة معجون طماطم مذاب في 2 كوب من الماء كبيرة.

ريحان – مطحون.

ملعقة ثوم مفروم ناعم كبيرة.

ورق لاورا.

طريقة التحضير

- يغسل الكاليماري جيدًا ويقطع إلى حلقات أو مربعات متوسطة ويقلب البصل والثوم في الزيت على نار متوسطة حتى يصفرا.

- يضاف معجون الطماطم المذاب في ماء ومكعبات الطماطم والريحان والزعتر والملح والفلفل ويغطى الإناء وتخفض النار ويترك ليطهى لمدة 10 دقائق مع التقليب من حين لآخر.

- يضاف الكاليماري والبقدونس وورق اللاورا ويترك لمدة 20 دقيقة أخرى أو حتى ينضج الكاليماري، ويمكن تسويته بالفرن.

