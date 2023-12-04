سلطة كوسا بالأنشوجة

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لكِ سلطة الكوسا للحفاظ على الحمية الغذائية والحصول على التغذية التي يحتاج لها الجسم من فيتامينات ومعادن والمتوفرة في الكوسا والأنشوجة تعرفي على الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

6 ثمرات من الكوسا الصغيرة.

2 حبة جزر.

2 ملعقة من الريحان المفروم.

2 شريحة من الأنشوجة المفرومة.

1/2 كوب من الخل.

1/2 ملعقة صغيرة من السكر.

ملح وفلفل أسود مطحون.

طريقة التحضير

- تقطع الكوسا والجزر لشرائح رقيقة، ثم توضع في الثلاجة لمدة 10 دقائق

- في وعاء عميق نضع الخل والريحان والأنشوجة والسكر والملح والفلفل ونخفقها جيدا حتى تتجانس.

- ثم نصب تتبيلة السلطة فوق الكوسة والجزر قبل التقديم مباشرة.