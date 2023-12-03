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خضار سوتيه بالفرن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 09:10 صباحا
خضار سوتيه بالفرن
طريقة سهلة وسريعة لتحضير الخضار السوتيه في الفرن (أرشيفية: الإنترنت)
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الخضار السوتيه من الأكلات الصحية التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، وتفيد على الخصوص الأشخاص الذين يجرون حمية غذائية لإنقاص الوزن. كما أنه يساعد في الوقاية من الكثير من الأمراض المختلفة التي تصيب الإنسان، ومن أهمها مرض القلب، حيث إن الخضار السوتيه يطهى بطريقة صحية تساعد في التقليل من الكوليسترول السيئ بالدم، ولذلك نقدم لكي طريقة عمل خضار سوتيه في الفرن.

المكونات
جزر مقطع شرائح أو نصف دوائر
كوسا قطع صغيرة أو نصف دوائر
فاصوليا خضراء
فلفل أصفر وأخضر وأحمر
طماطم صغيرة
ملح وفلفل أسود
بودرة مرق الدجاج
ربع ملعقة صغيرة من القرفة
ملعقة صغيرة مرق دجاج بودرة
نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون
نصف ملعقة صغيرة بهار مشكل
ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف
ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون
زيت زيتون 

طريقة التحضير
- تغسل الخضراوات جيدا، وتقطع شرائح أو حسب الرغبة، مع عدم تقطيع الطماطم الصغيرة والفاصولياء.

- نضع الخضراوات في صينية، وكذلك الثوم المفروم وزيت الزيتون، ونقلب المكونات معا.

- نقلب الملح مع الفلفل الأسود والقرفة والزنجبيل وبودرة مرق الدجاج والزعتر والكمون والبهار معا، ثم نضيفها على المكونات.

- تغلف الصينية بورق القصدير، وتوضع في الرف الأوسط بالفرن على درجة حرارة 180.

- تترك بالفرن نصف ساعة تقريبا أو حتى تمام النضج، وتقدم ساخنة.

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