  • Alwasat News
Atwasat

كباب اللحم بالطريقة الإيرانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 10:49 صباحا
كباب اللحم بالطريقة الإيرانية
وصفة جديدة لتحضير طبق من الكباب على الطريقة الإيرانية (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

إذا كنتِ من محبي تجربة الطعام الجديد والمختلف فإليك طريقة عمل كباب اللحم بالطريقة الإيرانية، فهي وجبة لذيذة وشهيّة، ويمكن تحضيرها بمكوّنات بسيطة وخطوات سهلة، بحسب موقع «سيدتي».

ويعد الكباب الإيراني من أشهر الأطباق الرئيسية كأحد أنواع الكباب وهو عبارة عن لحم مفروم مخلوط بالبصل والبهارات، يُشوى ويقدّم بجانب الأرز البسمتي بالزعفران والسلطة المفضلة.

المكونات:
- نصف كيلوغرام لحم مفروم.
- 1 حبة بصل مفروم.
- 4 حبات طماطم مبشورة.
- بيضة واحدة.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ربع ملعقة صغيرة سماق.

-كباب هندي
-كباب حلة مصري حار

طريقة التحضير:
- ضعي اللحم المفروم والبصل، والطماطم، والبيض، والملح، والفلفل الأسود، والسماق في وعاء عميق.
- اعجني المكونات جيداً بيديكِ، حتى تحصلي على خليط متجانس.
- ضعي اللحم المفروم في وعاء في الثلاجة لحوالي ساعتين حتى يتماسك الخليط.
-اصنعي كرات متساوية الحجم من خليط اللحم، ثم افرديها على أسياخ الشوي.
- ضعي الأسياخ على الشواية أو الجريل، مع التقليب من وقت إلى آخر حتى تتحمر من جميع الجهات
- ثم قدمي الكباب ساخناً.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حماس تحمل بايدن المسؤولية عن تداعيات اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء

حماس تحمل بايدن المسؤولية عن تداعيات اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء
على طريقة «الكاوبوي».. مسيرة تكساس الأميركية تستحوذ على اهتمام رواد مواقع التواصل

على طريقة «الكاوبوي».. مسيرة تكساس الأميركية تستحوذ على اهتمام رواد مواقع ...
على طريقة «الكاوبوي».. مسيرة تكساس الأميركية تستحوذ على اهتمام رواد مواقع التواصل

على طريقة «الكاوبوي».. مسيرة تكساس الأميركية تستحوذ على اهتمام رواد مواقع ...
يهود أميركيون يعتصمون قرب قنصلية الاحتلال الإسرائيلي في شيكاغو للمطالبة بوقف العدوان على غزة

يهود أميركيون يعتصمون قرب قنصلية الاحتلال الإسرائيلي في شيكاغو للمطالبة بوقف ...
النازحون في غزة يواجهون الأمطار بعد الجوع والعطش والقصف الإسرائيلي المتواصل

النازحون في غزة يواجهون الأمطار بعد الجوع والعطش والقصف الإسرائيلي المتواصل
صلاح ونجوم أفريقيا يستهلون رحلة الحلم نحو مونديال 2026

صلاح ونجوم أفريقيا يستهلون رحلة الحلم نحو مونديال 2026
نابولي يتخلص من مدربه رودي غارسيا ويعيد والتر ماتزاري

نابولي يتخلص من مدربه رودي غارسيا ويعيد والتر ماتزاري
كاريكاتير خيري - جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة

كاريكاتير خيري - جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة
تركيا: استهداف الاحتلال المستشفيات والمدارس في غزة انتهاك صريح للقانون الدولي

تركيا: استهداف الاحتلال المستشفيات والمدارس في غزة انتهاك صريح للقانون الدولي
البرلمان الدنماركي يبدأ دراسة مشروع قانون يحظر إحراق المصحف

البرلمان الدنماركي يبدأ دراسة مشروع قانون يحظر إحراق المصحف
الإنتربول تكتشف هوية امرأة بعد 31 عاما من العثور على جثتها

الإنتربول تكتشف هوية امرأة بعد 31 عاما من العثور على جثتها
شاهد عبر «في التسعين».. ميتشو: أراهن على تجديد دماء منتخب ليبيا مع حلم التأهل لكأس العالم

شاهد عبر «في التسعين».. ميتشو: أراهن على تجديد دماء منتخب ليبيا مع حلم التأهل ...
الرياضة الليبية تودع لاعب المدينة والمنتخب الوطني بشير التليسي

الرياضة الليبية تودع لاعب المدينة والمنتخب الوطني بشير التليسي
منتخب ليبيا دون محترفيه يستعد لمواجهة إسواتيني في جنوب أفريقيا بتصفيات كأس العالم

منتخب ليبيا دون محترفيه يستعد لمواجهة إسواتيني في جنوب أفريقيا بتصفيات كأس ...
«رايتس ووتش» تطالب بالتحقيق في «جريمة حرب» إسرائيلية بعد استهداف امرأة وحفيداتها في جنوب لبنان

«رايتس ووتش» تطالب بالتحقيق في «جريمة حرب» إسرائيلية بعد استهداف امرأة وحفيداتها...
باتيلي يعلن نتائج لقائيه مع المنفي والدبيبة.. وتكتم بشأن «المبادرة الأممية» المرتقبة

باتيلي يعلن نتائج لقائيه مع المنفي والدبيبة.. وتكتم بشأن «المبادرة الأممية» ...
الصين تطلق الشبكة الرئيسية للجيل التالي من الإنترنت فائق السرعة

الصين تطلق الشبكة الرئيسية للجيل التالي من الإنترنت فائق السرعة
بلينكن يواجه معارضة متنامية داخل «الخارجية الأميركية» بشأن العدوان على غزة

بلينكن يواجه معارضة متنامية داخل «الخارجية الأميركية» بشأن العدوان على غزة
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
طريقة عمل محشي الخرشوف باللحم المفروم
طريقة عمل محشي الخرشوف باللحم المفروم
طريقة جديدة لصينية رقاق بالبشاميل
طريقة جديدة لصينية رقاق بالبشاميل
طريقة عمل سلطة مكسيكية لذيذة وسريعة
طريقة عمل سلطة مكسيكية لذيذة وسريعة
طريقة سهلة لعمل برياني الدجاج الشهي
طريقة سهلة لعمل برياني الدجاج الشهي
بوصفات إيطالية وليبية مشتركة.. انطلق أسبوع المطبخ الإيطالي في طرابلس
بوصفات إيطالية وليبية مشتركة.. انطلق أسبوع المطبخ الإيطالي في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مكرونة فيتوتشيني بالدجاج والجبن
مكرونة فيتوتشيني بالدجاج والجبن...
طاجن البطاطس بلحم الخروف على الطريقة التونسية
طاجن البطاطس بلحم الخروف على الطريقة التونسية...
طريقة عمل صينية باذنجان بالبشاميل
طريقة عمل صينية باذنجان بالبشاميل...
طريقة سهلة واقتصادية لإعداد طبق «كازا باستا»
طريقة سهلة واقتصادية لإعداد طبق «كازا باستا»...
طريقة عمل الستيك بالصوص البني
طريقة عمل الستيك بالصوص البني...
المزيد
كباب اللحم بالطريقة الإيرانية
كباب اللحم بالطريقة الإيرانية...
طريقة عمل سمك الدنيس بصوص الطماطم المشوية
طريقة عمل سمك الدنيس بصوص الطماطم المشوية...
طريقة عمل شوربة الكوسة بالكريمة
طريقة عمل شوربة الكوسة بالكريمة...
بوصفات إيطالية وليبية مشتركة.. انطلق أسبوع المطبخ الإيطالي في طرابلس
بوصفات إيطالية وليبية مشتركة.. انطلق أسبوع المطبخ الإيطالي ......
طريقة سهلة لعمل برياني الدجاج الشهي
طريقة سهلة لعمل برياني الدجاج الشهي...
المزيد