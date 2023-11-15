إذا كنتِ من محبي تجربة الطعام الجديد والمختلف فإليك طريقة عمل كباب اللحم بالطريقة الإيرانية، فهي وجبة لذيذة وشهيّة، ويمكن تحضيرها بمكوّنات بسيطة وخطوات سهلة، بحسب موقع «سيدتي».
ويعد الكباب الإيراني من أشهر الأطباق الرئيسية كأحد أنواع الكباب وهو عبارة عن لحم مفروم مخلوط بالبصل والبهارات، يُشوى ويقدّم بجانب الأرز البسمتي بالزعفران والسلطة المفضلة.
المكونات:
- نصف كيلوغرام لحم مفروم.
- 1 حبة بصل مفروم.
- 4 حبات طماطم مبشورة.
- بيضة واحدة.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ربع ملعقة صغيرة سماق.
طريقة التحضير:
- ضعي اللحم المفروم والبصل، والطماطم، والبيض، والملح، والفلفل الأسود، والسماق في وعاء عميق.
- اعجني المكونات جيداً بيديكِ، حتى تحصلي على خليط متجانس.
- ضعي اللحم المفروم في وعاء في الثلاجة لحوالي ساعتين حتى يتماسك الخليط.
-اصنعي كرات متساوية الحجم من خليط اللحم، ثم افرديها على أسياخ الشوي.
- ضعي الأسياخ على الشواية أو الجريل، مع التقليب من وقت إلى آخر حتى تتحمر من جميع الجهات
- ثم قدمي الكباب ساخناً.
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