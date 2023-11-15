كباب اللحم بالطريقة الإيرانية

القاهرة - بوابة الوسط

إذا كنتِ من محبي تجربة الطعام الجديد والمختلف فإليك طريقة عمل كباب اللحم بالطريقة الإيرانية، فهي وجبة لذيذة وشهيّة، ويمكن تحضيرها بمكوّنات بسيطة وخطوات سهلة، بحسب موقع «سيدتي».

ويعد الكباب الإيراني من أشهر الأطباق الرئيسية كأحد أنواع الكباب وهو عبارة عن لحم مفروم مخلوط بالبصل والبهارات، يُشوى ويقدّم بجانب الأرز البسمتي بالزعفران والسلطة المفضلة.

المكونات:

- نصف كيلوغرام لحم مفروم.

- 1 حبة بصل مفروم.

- 4 حبات طماطم مبشورة.

- بيضة واحدة.

- ملعقة صغيرة ملح.

- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

- ربع ملعقة صغيرة سماق.