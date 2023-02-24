كباب حلة مصري حار

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة رائعة لتقديم اللحم وهي كباب حلة بالفلفل الحار من المطبخ المصري، حسب موقع «الوصفة».

المكونات

كيلو لحم، مكعبات

5 ثمرات بصل مقطعة

2 فص ثوم مهروس

قرن فلفل أخضر حار مفروم

1/2 كوب كبير شوربة لحم

ملح

فلفل أسود مطحون