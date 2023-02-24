كباب حلة مصري حار

تعرفي معنا إلى طريقة رائعة لتقديم اللحم وهي كباب حلة بالفلفل الحار من المطبخ المصري، حسب موقع «الوصفة».
المكونات
كيلو لحم، مكعبات
5 ثمرات بصل مقطعة
2 فص ثوم مهروس
قرن فلفل أخضر حار مفروم
1/2 كوب كبير شوربة لحم
ملح
فلفل أسود مطحون
طريقة التحضير
- في إناء على نار متوسطة يسخن الزيت.
- نضع اللحم في الزيت ويقلب حتى يتغير لونه، ثم تضاف حلقات البصل والثوم والفلفل الحار.
- تتبل مكعبات اللحم بالملح والفلفل ويقلب ثم نضع الشوربة ونقلب مرة أخرى.
- يترك كباب الحلة على نار متوسطة حتى ينضج، ثم تضاف الشوربة عندما تجف من الإناء حتى لا يحترق اللحم، ويصبح جاهزا للتقديم.
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