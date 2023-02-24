  • Alwasat News
Atwasat

كباب حلة مصري حار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 فبراير 2023, 10:50 صباحا
كباب حلة مصري حار
كباب حلة بالفلفل الحار من المطبخ المصري تعلميه معنا (الإنترنت)
alwasat radio

تعرفي معنا إلى طريقة رائعة لتقديم اللحم وهي كباب حلة بالفلفل الحار من المطبخ المصري، حسب موقع «الوصفة».

المكونات
كيلو لحم، مكعبات
5 ثمرات بصل مقطعة
2 فص ثوم مهروس
قرن فلفل أخضر حار مفروم
1/2 كوب كبير شوربة لحم
ملح
فلفل أسود مطحون

طريقة التحضير
- في إناء على نار متوسطة يسخن الزيت.
- نضع اللحم في الزيت ويقلب حتى يتغير لونه، ثم تضاف حلقات البصل والثوم والفلفل الحار.
- تتبل مكعبات اللحم بالملح والفلفل ويقلب ثم نضع الشوربة ونقلب مرة أخرى.
- يترك كباب الحلة على نار متوسطة حتى ينضج، ثم تضاف الشوربة عندما تجف من الإناء حتى لا يحترق اللحم، ويصبح جاهزا للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استئناف منافسات الدوري الليبي بعد سلسلة من العقوبات

استئناف منافسات الدوري الليبي بعد سلسلة من العقوبات
هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة

هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة
في العدد 379: الأزمة تنتظر حلا خارج الصندوق.. وتراجع نفط ليبيا

في العدد 379: الأزمة تنتظر حلا خارج الصندوق.. وتراجع نفط ليبيا
الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا

الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا
«استديو الـVAR» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة السويحلي والاتحاد المصراتي

«استديو الـVAR» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة السويحلي والاتحاد المصراتي
مجلس الدولة يؤجل جلسة التصويت على التعديل الدستوري ومحتجون يطالبون برفضه

مجلس الدولة يؤجل جلسة التصويت على التعديل الدستوري ومحتجون يطالبون برفضه
وزير الرياضة: الاجتماع مع ممثلي الدرجة الأولى مثمر وأسعى للاتقاء بممثلي الدرجة الثانية

وزير الرياضة: الاجتماع مع ممثلي الدرجة الأولى مثمر وأسعى للاتقاء بممثلي الدرجة ...
«إن جي إي» الفرنسية تشارك في تنفيذ خط قطار فائق السرعة يصل إلى مطروح

«إن جي إي» الفرنسية تشارك في تنفيذ خط قطار فائق السرعة يصل إلى مطروح
إبراهيما يحيى يسجل أسرع هدف في دوري الدرجة الأولى

إبراهيما يحيى يسجل أسرع هدف في دوري الدرجة الأولى
مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية

مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية
الشريف الوافي: التعديل الدستوري معيب وأُقر دون نصاب.. ومجلس الدولة لم يعد يثق في «النواب»

الشريف الوافي: التعديل الدستوري معيب وأُقر دون نصاب.. ومجلس الدولة لم يعد يثق في...
انتهت مباراة المدينة والخمس في «دورينا» بالتعادل السلبي

انتهت مباراة المدينة والخمس في «دورينا» بالتعادل السلبي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي في «دورينا» (0 - 0)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي في «دورينا» (0 -...
كاريكاتير خيري - مخازن حكومية!

كاريكاتير خيري - مخازن حكومية!
المؤسسة العسكرية ودورها في وحدة كيان الأمة والدولة

المؤسسة العسكرية ودورها في وحدة كيان الأمة والدولة
الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل دقيقتين خلال الحمل أو أثناء الولادة

الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل دقيقتين خلال الحمل أو أثناء الولادة
سيارة مميزة من «كاديلاك» تجمع بين الفخامة والتطور (فيديو)

سيارة مميزة من «كاديلاك» تجمع بين الفخامة والتطور (فيديو)
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)

بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير ...
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
كفتة بعجين
كفتة بعجين
كريب سبانخ ومشروم وبشاميل
كريب سبانخ ومشروم وبشاميل
كباب حلة مصري حار
كباب حلة مصري حار
بسبوسة بالبرتقال
بسبوسة بالبرتقال
الشاكرية باللحم
الشاكرية باللحم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بيتزا يوم الحب
بيتزا يوم الحب...
محشي الملفوف باللحم من المطبخ اللبناني
محشي الملفوف باللحم من المطبخ اللبناني...
معكرونة بصوص الشوفان
معكرونة بصوص الشوفان...
حضري البوريتو بالدجاج
حضري البوريتو بالدجاج...
سويسرول التفاح بالقرفة
سويسرول التفاح بالقرفة...
المزيد
ورق العنب باللحم
ورق العنب باللحم...
سلطة الحمص بالطحينة وزيت الزيتون
سلطة الحمص بالطحينة وزيت الزيتون...
كوسا بحشوة الجبن والجزر
كوسا بحشوة الجبن والجزر...
الشاكرية باللحم
الشاكرية باللحم...
بسبوسة بالبرتقال
بسبوسة بالبرتقال...
المزيد