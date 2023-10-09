كباب هندي

القاهرة - بوابة الوسط

يشتهر المطبخ الهندي بأشهى الأكلات وأطيبها، ونقدم لكي اليوم منه طريقة الكباب. تعلميه معنا، وأعديه في مطبخك بسهولة، وذلك وفقا لموقع «المطبخ ».

المكونات

فص ثوم

2 ثمرة طماطم

ثمرة البصل

250 غراما من اللحم المفروم

1/4 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة زيت نباتي

1/4 ملعقة صغيرة من القرفة

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير

- يفرم الثوم، ثم يخلط مع اللحم المفروم، ويضاف إليهما بعض من الملح والفلفل الأسود والقرفة، ثم يشكل على شكل كرات متوسطة.

- يقطع البصل والطماطم مكعبات متوسطة، ثم يحمر البصل، ويضاف إليه الطماطم، ويتبل بالملح والفلفل الأسود والقرفة، ويحرك على نار هادئة، حتى يختلط المزيج.

- توضع كرات اللحم في صينية خاصة بالفرن، ثم يضاف فوقها مزيج الطماطم، ويغطى بورق قصدير، ثم توضع الصينية في الفرن، حتى تمام النضوج.