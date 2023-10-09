كباب هندي...

يشتهر المطبخ الهندي بأشهى الأكلات وأطيبها، ونقدم لكي اليوم منه طريقة الكباب. تعلميه معنا، وأعديه في مطبخك بسهولة، وذلك وفقا لموقع «المطبخ ».
المكونات
فص ثوم
2 ثمرة طماطم
ثمرة البصل
250 غراما من اللحم المفروم
1/4 ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة زيت نباتي
1/4 ملعقة صغيرة من القرفة
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود
طريقة التحضير
- يفرم الثوم، ثم يخلط مع اللحم المفروم، ويضاف إليهما بعض من الملح والفلفل الأسود والقرفة، ثم يشكل على شكل كرات متوسطة.
- يقطع البصل والطماطم مكعبات متوسطة، ثم يحمر البصل، ويضاف إليه الطماطم، ويتبل بالملح والفلفل الأسود والقرفة، ويحرك على نار هادئة، حتى يختلط المزيج.
- توضع كرات اللحم في صينية خاصة بالفرن، ثم يضاف فوقها مزيج الطماطم، ويغطى بورق قصدير، ثم توضع الصينية في الفرن، حتى تمام النضوج.
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