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طريقة عمل سمك الدنيس بصوص الطماطم المشوية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 نوفمبر 2023, 10:48 صباحا
طريقة عمل سمك الدنيس بصوص الطماطم المشوية
وصفة جديدة لتحضير السمك الدنيس شهية ومغذية (أرشيفية: الإنترنت)
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ترغب الكثير من النساء في تعلم طريقة عمل وصفات شهية لسمك الدنيس لتتمكن من تقديمها لأفراد أسرتها بمذاق شهي ولذيذ خاصة أنها من أكثر الأكلات المغذية التي تحتوى على قدر عال من الفسفور والكالسيوم والبروتين.

وتوجد وصفات شهية لسمك الدنيس كثيرة جدا منها ما يعتمد على الشواء، ومنها ما يعتمد على القلي، ومنها ما يجرى إعداده بتتبيلة خاصة هذا بالإضافة إلى الصواني المختلفة، وأشهرها صينية سمك الدنيس بصوص الطماطم المشوية، حسب موقع «سوبر ماما».

المكونات:
-8 شرائح فيليه سمك دنيس كبيرة الحجم.
- 2 كوب طماطم كرزية.
- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
- 10 فصوص ثوم مقطع شرائح.
- عصير 2 ثمرة ليمون.
- نصف كوب عشبة حب الرشاد مقطعة، أو كزبرة طازجة مقطعة.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

طريقة التحضير:
- سخني الفرن عند درجة حرارة 250 درجة مئوية.
- ضعي ملعقتين من زيت الزيتون في محضر الطعام، ثم أضيفي عصير الليمون والكزبرة والملح والفلفل الأسود والكمون، وافرمي ناعمًا.
- أضيفي هذا الخليط إلى السمك وقلبي جيدًا، ثم اتركيه جانبًا مدة عشر دقائق.
- غلفي قاع صينية فرن بورق قصدير، ثم ضعي الطماطم والثوم وملعقتين من الزيت، وقلبي جيدًا.
- ضعي الصينية في الفرن مدة عشر دقائق.

-إعداد السمك الحار على الطريقة اليابانية
-شرائح السمك بالليمون

- وزعي السمك فوق الطماطم، ثم وزعي باقي التتبيلة على الوجه.
- غلفي الصينية بورق القصدير، ثم ضعيها في الفرن مدة عشر دقائق.
- ضعي السمك في طبق التقديم، ثم اهرسي الطماطم والثوم بالشوكة.
- وزعي الطماطم المهروسة فوق السمك، وقدميه ساخنًا مع الأرز.

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