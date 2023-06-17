شرائح السمك بالليمون...

شرائح السمك بصلصة الليمون وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من شرائح الفيليه المبهرة المقلية وصلصة الليمون والثوم المهروس والزبدة. وصفة لذيذة وشهية تعلميها معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
كيلو غرام شرائح سمك الفيليه
كوب زيت نباتي للقلي
¾ كوب عصير ليمون
½ كوب دقيق
3 فصوص ثوم مهروس
1.5 ملعقة كبيرة: نشا الذرة - زبدة - بقدونس مفروم
ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة: بابريكا - فلفل أسود - كمون ناعم - بودرة ثوم - زنجبيل
صدور دجاج بالزعتر والليمون
طريقة التحضير
- نضع الشرائح في وعاء، ونضيف الملح والفلفل والبابريكا والكمون وبودرة الثوم والزنجبيل على الوجهين، ثم نغمس الشرائح في الدقيق، ونتركها جانبا، ثم نضع الزيت النباتي في مقلاة على نار متوسطة، ونقلى فيها قطع الفيليه على الوجهين لـ4 دقائق لكل وجه، ثم نضعها على مناديل ورقية، لامتصاص الزيت الزائد.
- نضع الزبدة في وعاء على نار متوسطة، ونضيف الثوم المهروس، ونقلب لدقيقتين، ثم نضيف عصير الليمون والنشا، ونحرك جيدا، ونستمر في التحريك بعد الغليان لـ5 دقائق، حتى يثقل القوام.
- نسكب شرائح السمك في طبق التقديم، ونسكب فوقها الصلصة المحضرة، ونزينها بالبقدونس، لتصبح جاهزة للتقديم.
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