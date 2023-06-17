  • Alwasat News
Atwasat

شرائح السمك بالليمون

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 يونيو 2023, 01:55 مساء
شرائح السمك بالليمون
شرائح السمك بصلصة الليمون وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة (الإنترنت)
alwasat radio

شرائح السمك بصلصة الليمون وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من شرائح الفيليه المبهرة المقلية وصلصة الليمون والثوم المهروس والزبدة. وصفة لذيذة وشهية تعلميها معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
كيلو غرام شرائح سمك الفيليه
كوب زيت نباتي للقلي
¾ كوب عصير ليمون
½ كوب دقيق
3 فصوص ثوم مهروس
1.5 ملعقة كبيرة: نشا الذرة - زبدة - بقدونس مفروم
ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة: بابريكا - فلفل أسود - كمون ناعم - بودرة ثوم - زنجبيل
صدور دجاج بالزعتر والليمون

طريقة التحضير
- نضع الشرائح في وعاء، ونضيف الملح والفلفل والبابريكا والكمون وبودرة الثوم والزنجبيل على الوجهين، ثم نغمس الشرائح في الدقيق، ونتركها جانبا، ثم نضع الزيت النباتي في مقلاة على نار متوسطة، ونقلى فيها قطع الفيليه على الوجهين لـ4 دقائق لكل وجه، ثم نضعها على مناديل ورقية، لامتصاص الزيت الزائد.
- نضع الزبدة في وعاء على نار متوسطة، ونضيف الثوم المهروس، ونقلب لدقيقتين، ثم نضيف عصير الليمون والنشا، ونحرك جيدا، ونستمر في التحريك بعد الغليان لـ5 دقائق، حتى يثقل القوام.
- نسكب شرائح السمك في طبق التقديم، ونسكب فوقها الصلصة المحضرة، ونزينها بالبقدونس، لتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المغرب يتوج بكأس العرب لقدم الصالات للمرة الثالثة على التوالي (صور)

المغرب يتوج بكأس العرب لقدم الصالات للمرة الثالثة على التوالي (صور)
«فاو» تطالب بمراجعة سياسات الأمن الغذائي والزراعي في ليبيا

«فاو» تطالب بمراجعة سياسات الأمن الغذائي والزراعي في ليبيا
القيادة العامة تثني على مخرجات «6+6».. وتدعو «النواب» و«الدولة» إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة

القيادة العامة تثني على مخرجات «6+6».. وتدعو «النواب» و«الدولة» إلى الإسراع ...
أكثر من مليون طفل نازح في السودان وأجراس إنذار في دارفور

أكثر من مليون طفل نازح في السودان وأجراس إنذار في دارفور
إيقاف نجم كرة السلة الأميركي جا مورانت 25 مباراة لحمله سلاحا

إيقاف نجم كرة السلة الأميركي جا مورانت 25 مباراة لحمله سلاحا
بوتين: سلمنا بيلاروسيا مجموعة أولى من الرؤوس النووية

بوتين: سلمنا بيلاروسيا مجموعة أولى من الرؤوس النووية
غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام الأرجنتين

غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام الأرجنتين
ميكرون الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية ستستثمر 600 مليون دولار في الصين

ميكرون الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية ستستثمر 600 مليون دولار في الصين
3 مشروبات طبيعية لتخفيف آلام الصداع

3 مشروبات طبيعية لتخفيف آلام الصداع
إدريس بن الطيب.. شاعر سكنته القصيدة وسحرته الكتابة

إدريس بن الطيب.. شاعر سكنته القصيدة وسحرته الكتابة
شي لـ«بيل غيتس»: الصين وضعت آمالها دائمًا في الشعب الأميركي

شي لـ«بيل غيتس»: الصين وضعت آمالها دائمًا في الشعب الأميركي
جريدة «الوسط»: جدل «بوزنيقة» ينتظر إحاطة باتيلي

جريدة «الوسط»: جدل «بوزنيقة» ينتظر إحاطة باتيلي
شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل وصل عدد الليبيين إلى 8.7 مليون نسمة؟

شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل وصل عدد الليبيين إلى 8.7 مليون نسمة؟
في العدد 395: «جدل بوزنيقة» ينتظر الحسم.. والمرأة الليبية تدافع عن حريتها

في العدد 395: «جدل بوزنيقة» ينتظر الحسم.. والمرأة الليبية تدافع عن حريتها
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان

توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
حميدتي: «فاغنر» أحضرها البشير وتربطها علاقة وثيقة بالجيش السوداني

حميدتي: «فاغنر» أحضرها البشير وتربطها علاقة وثيقة بالجيش السوداني
«سي إن إن»: وكالات حكومية أميركية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي

«سي إن إن»: وكالات حكومية أميركية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي
مبابي: البقاء في باريس سان جرمان «خياري الوحيد» حاليا

مبابي: البقاء في باريس سان جرمان «خياري الوحيد» حاليا
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
كسكسي مغربي بالدجاج والخضروات
كسكسي مغربي بالدجاج والخضروات
كيكة مثلجة بالبسكويت والشوكولاتة
كيكة مثلجة بالبسكويت والشوكولاتة
مكرونة بالتونة في خطوات سهلة وسريعة
مكرونة بالتونة في خطوات سهلة وسريعة
طاجين ورق عنب بالكوارع
طاجين ورق عنب بالكوارع
بيتزا دون خميرة
بيتزا دون خميرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صدور دجاج بالزعتر والليمون
صدور دجاج بالزعتر والليمون...
ورق عنب على الطريقة اللبنانية
ورق عنب على الطريقة اللبنانية...
بوريك بالجبنة والبصل من المطبخ الليبي
بوريك بالجبنة والبصل من المطبخ الليبي...
كرات كفتة بالقسماط
كرات كفتة بالقسماط...
حضري فطيرة الشكشوكة
حضري فطيرة الشكشوكة...
المزيد
كفتة السمك الفيليه
كفتة السمك الفيليه...
شرائح السمك بالليمون
شرائح السمك بالليمون...
خبز الزيتون
خبز الزيتون...
بيتزا دون خميرة
بيتزا دون خميرة...
طاجين ورق عنب بالكوارع
طاجين ورق عنب بالكوارع...
المزيد