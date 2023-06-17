شرائح السمك بالليمون

القاهرة - بوابة الوسط

شرائح السمك بصلصة الليمون وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من شرائح الفيليه المبهرة المقلية وصلصة الليمون والثوم المهروس والزبدة. وصفة لذيذة وشهية تعلميها معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

كيلو غرام شرائح سمك الفيليه

كوب زيت نباتي للقلي

¾ كوب عصير ليمون

½ كوب دقيق

3 فصوص ثوم مهروس

1.5 ملعقة كبيرة: نشا الذرة - زبدة - بقدونس مفروم

ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة: بابريكا - فلفل أسود - كمون ناعم - بودرة ثوم - زنجبيل

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