إعداد السمك الحار على الطريقة اليابانية

القاهرة - بوابة الوسط

يشتهر المطبخ الياباني بمأكولاته البحرية الشهية، لذلك نقدم إليك طريقة تحضير السمك الحار على الطريقة اليابانية، لتعديها في مطبخك بسهولة، وتستمتعي بمذاقها الشهي وفوائدها الغذائية المتعددة. تعرفي على الطريقة معنا، حسب موقع «وصفة اليوم».

المكونات:

- 3 قطع فيليه سمك

- حبتان من الطماطم

- حبة ونصف من البصل

- حبة فلفل أخضر

- حبة فلفل حار

- كوب ونصف كزبرة

- ملعقتان كبيرتان من معجون طماطم

- ربع كوب زيت زيتون

- كوبان من الماء

- مكعب مرق الدجاج

- 5 فصوص ثوم

- ملعقة صغيرة ملح

- ملعقة صغيرة كمون

- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير

- قطّعي البصل والطماطم والفلفل والفلفل الحار والثوم، وكذلك السمك.

- في وعاء على النار، سخّني ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، ثم اضيفي البصل.

- بعد أن يذبل البصل، اضيفي معجون الطماطم، وقلبي دقيقتين.

- اضيفي الثوم والفلفل الحار والطماطم والبقدونس.

- قلّبيها ثم اضيفي مرق الدجاج والماء والتوابل، واتركيها على النار 10 دقائق، حتى تسخن الصلصة.

- لعمل الحشو، ضعي ملعقة من الملح وزيت الزيتون والكزبرة والثوم في الخلاط الكهربائي، واخلطي.

- ضعي الصلصة في صينية فرن.

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- لحشو السمك، افردي قطعة السمك، وضعي عليها ملعقة من الحشو، ثم لفيها وضعيها بالصينية مع الصلصة.

- كرري ما سبق مع كل الكمية التي لديكِ.

- رشي بعض الصلصة ثم الفلفل الأخضر على الوجه.

- غطي الصينية بورق ألومنيوم، وادخليها الفرن على 180 درجة من 20 - 25 دقيقة.

- بعد مرور ربع ساعة، ارفعي ورقة الألومنيوم، واعيدي الصينية للفرن ما تبقى من الوقت.

- قدميها ساخنة مع البقدونس وشرائح الليمون.