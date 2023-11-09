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طريقة تحضير سلطة البروكلي والخس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 نوفمبر 2023, 11:12 صباحا
طريقة تحضير سلطة البروكلي والخس
طريقة سهلة لتحضير سلطة البروكلي والخس (أرشيفية: الإنترنت)
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سلطة البروكلي والخس تعتبر من السلطات الشهية والصحية واللذيذة التي يمكن إعدادها في وقت سريع وهي وصفة جديدة تستحق التجربة، فعلى الرغم من تنوع وتعدد السلطات المعتادة التي تحضرينها يوميا في المنزل، إلا أن هناك وصفات من السلطات التي تنتشر في مناطق العالم كافة مثل وصفة سلطة البروكلي والخس، ونقدم لك طريقة إعدادها حسب موقع «أطيب طبخة».

المكونات
- 6 أكواب من البروكولي مفروم فرما ناعما.
- نصف كوب من الكرفس المفروم.
- نصف كوب من الجزرالمفروم.
- نصف كوب من البصل الأحمر المفروم.
- ربع كوب من الزبيب.
- 2 كوب من الخس المفروم.

-عجة بالبروكلي والجبن
-سلطة بروكلي بالمايونيز

لتحضير الصوص:
- ثلاثة أرباع كوب من المايونيز.
- ملعقة كبيرة من خردل.
- ملعقتان كبيرتان من العسل.
- ربع كوب خل تفاح.
- ربع ملعقة صغيرة كركم.
-ربع ملعقة صغيرة بودرة بصل.
- ملعقة صغيرة ملح.
-ملعقة صغيرة فلفل اسود.

طريقة التحضير
- في وعاء، نضع البروكولي والكرفس والجزر والبصل والزنبيب والخس.
- لتحضير الصوص في وعاء نضع المايونيز والخردل والعسل وخل التفاح والكركم وبودرة البصل والملح والفلفل الأسود.
- نخلط الصوص جيدا ثم نسكبها فوق مكونات السلطة ونحرك جيدا.
- نقدم السلطة على السفرة.

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