عجة بالبروكلي والجبن...

لتجديد فطور اليوم اخترنا لكِ طريقة تحضير عجة البيض بالبروكلي والجبن الفيتا، طبق صحي وشهي متكامل العناصر، قدميه مع التوست البني، تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
2 بيضة مخفوقة.
زهرة بروكلي مقطعة.
ملح وفلفل.
2 ملعقة جبن فيتا مقطعة.
1/4 ملعقة أعشاب إيطالية.
طريقة التحضير
- في مقلاة على نار متوسطة قومي بتسخين الزيت النباتي، ثم أضيفي زهرات البروكلي وقلبيها لنحو 4 دقائق.
- ثم في وعاء صغير جانبي قومي بخلط البيض المخفوق مع جبن الفيتا والأعشاب الإيطالية جيدًا.
ـ أضيفي مزيج البيض وجبن الفيتا إلى البروكلي واطهي لمدة 5 دقائق من الجهتين حتى تمام نضج العجة.
- قدمي عجة البروكلي بالفيتا ساخنة مع شرائح التوست.
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