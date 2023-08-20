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عجة بالبروكلي والجبن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 08:57 صباحا
عجة بالبروكلي والجبن
فطور جديد وشهي من البروكلي والجبن تعرفي عليه معنا (الإنترنت)
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لتجديد فطور اليوم اخترنا لكِ طريقة تحضير عجة البيض بالبروكلي والجبن الفيتا، طبق صحي وشهي متكامل العناصر، قدميه مع التوست البني، تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
2 بيضة مخفوقة.
زهرة بروكلي مقطعة.
ملح وفلفل.
2 ملعقة جبن فيتا مقطعة.
1/4 ملعقة أعشاب إيطالية.

طريقة التحضير
- في مقلاة على نار متوسطة قومي بتسخين الزيت النباتي، ثم أضيفي زهرات البروكلي وقلبيها لنحو 4 دقائق.

- ثم في وعاء صغير جانبي قومي بخلط البيض المخفوق مع جبن الفيتا والأعشاب الإيطالية جيدًا.

ـ أضيفي مزيج البيض وجبن الفيتا إلى البروكلي واطهي لمدة 5 دقائق من الجهتين حتى تمام نضج العجة.

- قدمي عجة البروكلي بالفيتا ساخنة مع شرائح التوست.

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