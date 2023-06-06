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سلطة بروكلي بالمايونيز

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 يونيو 2023, 02:37 مساء
سلطة بروكلي بالمايونيز
سلطة بروكلي بالمايونيز وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة، وغنية بالعناصر الغذائية (الإنترنت)
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سلطة بروكلي بالمايونيز وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة، وغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، وهي تتكون من بروكلي وجزر وبصل وذرة مع الجوز والزبيب والمايونيز.. تعلميها معنا واعديها في مطبخك، وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
بروكلي مقطع ومسلوق
½ كوب: جزر مبروش - ذرة حلوة
¼ كوب: بصل أخضر مفروم - جوز مفروم - زبيب أسود أو أحمر
حبة فلفل رومي أحمر مفروم

للدريسينغ
1/2 كوب لبن رائب
¼ كوب عصير ليمون
5 ملاعق كبيرة مايونيز
2.5 ملعقة كبيرة خردل
¼ ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير
- نضع مكونات الدريسينغ في وعاء، ونخلطها جيدا، ثم نضيف الملح، ونعدل الطعم، ونترك الدريسينغ جانبا، حتى نحضر السلطة.
- في وعاء أكبر نضع البروكلي، ونضيف بقية الخضار، ونخلطها جيدا، ثم نضيف الزبيب والجوز والدريسينغ الذي حضرناه، ونقلب حتى تتداخل جميع المكونات معا، ثم نسكبها في طبق التقديم، وتقدم إلى جانب الأطباق الرئيسية .

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