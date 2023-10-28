طاجن الكوسا باللحم في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط

طاجن الكوسا باللحم من أفضل طبخات الكوسا. حضريها بخطوات سهلة، لتحصلين على نتيجة رائعة ومذاق لذيذ وطيب، وذلك وفق موقع «مطبخ سيدتي».

المكونات

- ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

- كوب من صلصة طماطم

- ملح

- فلفل أسود

- بهارات مشكلة

- 6 حبات من الكوسا

- 500 غرام من اللحم المفروم

- ثلاث أرباع كوب من جبن فيتا

- ثلاث أرباع كوب من جبن الشيدر (مبشور)

- حبة بصل (مفروم)

- ربع كوب من البقدونس (مفروم)

طريقة التحضير

- قطعي حبات الكوسا إلى نصفين بطريقة طولية، ثم فرغي اللب بواسطة ملعقة صغيرة مع الاحتفاظ به جانباً.

- في قدر على النار، شوحي البصل قليلاً ثم ضيفي اللحم والبقدونس ولب الكوسا.

- نكهي بالبهارات المشكلة والملح والفلفل الأسود.

- اضيفي معجون الطماطم واخلطي المكونات، واتركي القدر على نار هادئة 10 دقائق.

- لتحضير صلصة الطماطم: في قدر على النار، ضعي صلصة طماطم مع معجون الطماطم، ونكهي بالملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة، واتركي الصلصة حتى تبدأ بالغليان.

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- اسكبي الصلصة في طاجن مستطيل الشكل.

- رصي حبات الكوسا فوق الصلصة.

- احشي كل قطعة كوسا بخليط اللحم.

- وزعي جبن الفيتا فوق الحشوة على كل قطعة من الكوسا ثم جبن الشيدر.

- ادخلي الطاجن إلى فرن محمى مسبقاً على درجة حرارة متوسطة لـ45 دقيقة.

- لمذاق طيب، قدمي طاجن الكوسا ساخناً مع الأرز.