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طاجن الكوسا باللحم في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 10:53 صباحا
طاجن الكوسا باللحم في الفرن
طاجن الكوسا باللحم مزود بالجبن لمذاق شهى (أرشيفية: الإنترنت)
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طاجن الكوسا باللحم من أفضل طبخات الكوسا. حضريها بخطوات سهلة، لتحصلين على نتيجة رائعة ومذاق لذيذ وطيب، وذلك وفق موقع «مطبخ سيدتي».

المكونات
- ملعقة كبيرة من معجون الطماطم
- كوب من صلصة طماطم
- ملح
- فلفل أسود
- بهارات مشكلة
- 6 حبات من الكوسا
- 500 غرام من اللحم المفروم
- ثلاث أرباع كوب من جبن فيتا
- ثلاث أرباع كوب من جبن الشيدر (مبشور)
- حبة بصل (مفروم)
- ربع كوب من البقدونس (مفروم)

طريقة التحضير
- قطعي حبات الكوسا إلى نصفين بطريقة طولية، ثم فرغي اللب بواسطة ملعقة صغيرة مع الاحتفاظ به جانباً.
- في قدر على النار، شوحي البصل قليلاً ثم ضيفي اللحم والبقدونس ولب الكوسا.
- نكهي بالبهارات المشكلة والملح والفلفل الأسود.
- اضيفي معجون الطماطم واخلطي المكونات، واتركي القدر على نار هادئة 10 دقائق.
- لتحضير صلصة الطماطم: في قدر على النار، ضعي صلصة طماطم مع معجون الطماطم، ونكهي بالملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة، واتركي الصلصة حتى تبدأ بالغليان.

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- اسكبي الصلصة في طاجن مستطيل الشكل.
- رصي حبات الكوسا فوق الصلصة.
- احشي كل قطعة كوسا بخليط اللحم.
- وزعي جبن الفيتا فوق الحشوة على كل قطعة من الكوسا ثم جبن الشيدر.
- ادخلي الطاجن إلى فرن محمى مسبقاً على درجة حرارة متوسطة لـ45 دقيقة.
- لمذاق طيب، قدمي طاجن الكوسا ساخناً مع الأرز.

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