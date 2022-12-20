حساء الكوسة بالكريمة

القاهرة - بوابة الوسط

إليكِ عزيزتي طريقة عمل حساء الكوسة بالكريمة، وهي شوربة مميزة وغنية جدًا بالفوائد لصحتك، فتعرفي عليها معنا وفق وصفة «شملولة».

المكونات

4 حبات كوسة مبشورة

حبة بصل مفروم

كوب كريمة لباني

2 معلقة كبيرة دقيق

2 معلقة كبيرة زبدة

ورق لورا

مكعب مرقة دجاج

معلقة صغيرة ملح

معلقة صغيرة نعناع

رشة فلفل أسود

3 أكواب ماء

أوراق نعناع للتزيين