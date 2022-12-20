إليكِ عزيزتي طريقة عمل حساء الكوسة بالكريمة، وهي شوربة مميزة وغنية جدًا بالفوائد لصحتك، فتعرفي عليها معنا وفق وصفة «شملولة».
المكونات
4 حبات كوسة مبشورة
حبة بصل مفروم
كوب كريمة لباني
2 معلقة كبيرة دقيق
2 معلقة كبيرة زبدة
ورق لورا
مكعب مرقة دجاج
معلقة صغيرة ملح
معلقة صغيرة نعناع
رشة فلفل أسود
3 أكواب ماء
أوراق نعناع للتزيين
طريقة التحضير
- توضع الزبدة في وعاء على نار متوسطة حتى تذوب، ويضاف إليها البصل.
- يقلب البصل حتى يذبل، ثم يضاف إليه الكوسة، وتقلب حتى تتشوح ويضاف الدقيق والملح والفلفل الأسود وورق اللورا والنعناع ومكعب المرقة، وتقلب جيداً.
- يضاف الماء، ويترك الخليط على نار هادئة، لمدة 15 دقيقة حتى ينضج.
- تضاف الكريمة اللباني، وتقلب جيداً وترفع من على النار، وتوضع جانباً لتهدأ قليلاً.
- ضرب في الخلاط حتى تنعم، ويمكن عمل ذلك بالهاند بلندر وترفع على النار مرة أخرى حتى تسخن
- توضع في الأطباق، ثم تزين بأوراق النعناع، وتصبح جاهزة للتقديم.
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