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طريقة عمل الموزة المشوية في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 أكتوبر 2023, 09:03 صباحا
طريقة عمل الموزة المشوية في الفرن
موزة مشوية في الفرن ( أرشيفية: الإنترنت)
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لحمة الموزة المشوية في الفرن من الطرق السهلة جداً لعمل وصفة لحم شهية وفاخرة، فهي لا تحتوي على الكثير من الخطوات وكذلك مكوناتها بسيطة ومتوافرة في كل منزل.

وتختلف طرق عمل الموزة المشوية «البقري أو الضاني» في الفرن فيمكن عملها بأكثر من طريقة ووضع إضافات مختلفة، وهي أسهل وأشهى وصفة ومناسبة جداً للعزومات والأعياد، فهيا بنا نتعرف سوياً على طريقة عمل الموزة المشوية في الفرن بأسهل خطوات وأبسط المكونات مع البطاطس اللذيذة حسب موقع «بيتي مملكتي».

المكونات
لحمة موزة قطعة واحدة سليمة غير مقطعة.
بصل مبشور ناعم.
طماطم مقطعة حلقات.
مستكة، حبهان، فلفل أسود، ملح.
زيت، زبدة.
يمكنك إضافة بعض الخضروات حسب الرغبة مثل مكعبات البطاطس والبازلاء والجزر والكوسة ويمكنك كذلك طهيها في الفرن من دون إضافة خضروات.

خطوات التحضير
- نضع ملعقتين من الزيت ونشوح اللحم جيداً حتى يتغير لونه ويتحول إلى اللون البني الفاتح.
- ثم نضيف الماء المغلي والحبهان ويسلق اللحم، وعندما تنضج نرفعها من الشوربة.
- تقطع إلى حلقات وتوضع في صينية، وتتبل بالملح والفلفل والحبهان.
- ثم تدهن بالزبد ويضاف إليها شرائح الطماطم والبصل ومكعبات البطاطس والخضروات (حسب الرغبة).

-موزة بالكريمة والشعرية
-فتة موزة على الطريقة المصرية

- تدخل الفرن على حرارة متوسطة 180 درجة حتى تحمر، يمكنك تأجيل خطوة تقطيع الموزة إلى حلقات حتى لا تجف وتظل محتفظة بطراوتها، ثم الانتظار بعد أن تخرج من الفرن وتبرد قليلاً ثم تقطعها بالسكين إلى حلقات.

- ترص في طبق التقديم ويوضع حولها الخضروات ثم يوضع فوقها الصوص ويمكن تناولها إلى جانب الأرز الأبيض.

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