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موزة بالكريمة والشعرية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 مايو 2023, 12:57 مساء
موزة بالكريمة والشعرية
طريقة تحضير لحم الموزة الشهي مع الشعرية لإعداده في مطبخك والاستمتاع بمذاقه (الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة تحضير لحم الموزة الشهي مع الشعرية لإعداده في مطبخك والاستمتاع بمذاقه من صنع يديك بسهولة، تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
2 عدد موزة ضاني
2 كوب شعيرية
5 حبات حبهان
عود قرفة
حبة ليمون مجفف
فلفل أسود حصى
قرنفل
ورق لورا
جزر
بصل
كرفس
½ كوب كريمة طهي
½ كوب زبيب
½ كوب لوز محمص
¼ كوب بقدونس مفروم

طريقة التحضير
- فى وعاء تتبل الموزة بالملح والفلفل وتشوح في طاسة على النار بها زبدة وزيت.
- نضع كل التوابل الجافة مع الخضار وتترك حتى تنضج، وفي حلة نحمص الشعيرية وتغطى بشوربة الموزة.
- وعندما تتشرب الماء نضع الزبيب، وندخل الموزة الفرن لتأخذ لونًا ذهبيًا، ثم نخلط كل الخضار الموجود في الشوربة ونصفيه جيدًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

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