موزة بالكريمة والشعرية

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير لحم الموزة الشهي مع الشعرية لإعداده في مطبخك والاستمتاع بمذاقه من صنع يديك بسهولة، تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 عدد موزة ضاني

2 كوب شعيرية

5 حبات حبهان

عود قرفة

حبة ليمون مجفف

فلفل أسود حصى

قرنفل

ورق لورا

جزر

بصل

كرفس

½ كوب كريمة طهي

½ كوب زبيب

½ كوب لوز محمص

¼ كوب بقدونس مفروم