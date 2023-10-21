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فطيرة شاورما الدجاج

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 08:48 صباحا
فطيرة شاورما الدجاج
فطيرة بشاورما الدجاج (أرشيفية: الإنترنت)
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يقبل الكبار والصغار على تناول الفطائر لا سيما فطيرة شاورما الدجاج، فهي من الوجبات السهلة والسريعة التي يمكنك إعدادها في ما لا يزيد على 15 دقيقة. تعرفي على طريقة تحضيرها وفقا لموقع «الوصفة».

المقادير
8 عدد خبز تورتيلا.
¾ كيلو بانيه متقطع شاورما.
¼ كيلو بصل مفروم في الكبة.
3 عدد فلفل مشكل كل الألوان مقطع صغير.
2 كوب جبن موتزاريلا.
1 ملعقة كبيرة ملح.
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
1 ملعقة صغيرة بابريكا.
1 ملعقة صغيرة بهارات دجاج.
3 ملاعق كبيرة زيت.

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خطوات التحضير
- في طاسة على النار نضع الزيت والبصل والفلفل، وننزل عليهم بالفراخ والبهارات.

- في صينية نضع التورتيلا، وبين كل طبقة والثانية جبن وعلى الوجه، وتدخل الفرن تأخذ لونا وألف هنا.

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