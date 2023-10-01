طاجن دجاج بالمشروم والصلصة...

قدمي طاجن الدجاج بالمشروم مع الأزر الأبيض الساخن بطريقة سهلة وسريعة، واستمتعي بوجبة شهية من صنع يديكِ، وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 ملعقة كبيرة خل
كيلو أوراك دجاج مخلية
بصلة (شرائح)
2 ملعقة كبيرة زبدة
ملعقة صغيرة زعتر مجفف
1/2 كيلو مشروم (شرائح)
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
3 فصوص ثوم مهروس
1/2 لتر عصير طماطم
1/2 كوب مرق الدجاج
طريقة التحضير
- في طاسة غير قابلة للالتصاق وعلى النار نضع الزبد وملعقة من الزيت وقطع الدجاج، ونحمرها على دفعات، ثم توضع على ورق ماص للمادة الدهنية.
- في الطاسة نفسها، نضيف البصل والمشروم والثوم، ونقلب حتى تذبل. وفي طاجن مدهون بالزبد، نضع قطع الدجاج، وفوقها خليط المشروم، ثم نصب فوقها عصير الطماطم ومرق الدجاج، وتتبل بالملح والفلفل.
- نضع الطاجن في الفرن عند درجة حرارة 180 لـ45 دقيقة أو إلى حين النضوج.
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