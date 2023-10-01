طاجن دجاج بالمشروم والصلصة

القاهرة - بوابة الوسط

قدمي طاجن الدجاج بالمشروم مع الأزر الأبيض الساخن بطريقة سهلة وسريعة، واستمتعي بوجبة شهية من صنع يديكِ، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 ملعقة كبيرة خل

كيلو أوراك دجاج مخلية

بصلة (شرائح)

2 ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة صغيرة زعتر مجفف

1/2 كيلو مشروم (شرائح)

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

3 فصوص ثوم مهروس

1/2 لتر عصير طماطم

1/2 كوب مرق الدجاج

طريقة التحضير

- في طاسة غير قابلة للالتصاق وعلى النار نضع الزبد وملعقة من الزيت وقطع الدجاج، ونحمرها على دفعات، ثم توضع على ورق ماص للمادة الدهنية.

- في الطاسة نفسها، نضيف البصل والمشروم والثوم، ونقلب حتى تذبل. وفي طاجن مدهون بالزبد، نضع قطع الدجاج، وفوقها خليط المشروم، ثم نصب فوقها عصير الطماطم ومرق الدجاج، وتتبل بالملح والفلفل.

- نضع الطاجن في الفرن عند درجة حرارة 180 لـ45 دقيقة أو إلى حين النضوج.