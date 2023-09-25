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حضري حلى سان سباستيان كالمطاعم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 سبتمبر 2023, 09:31 صباحا
حضري حلى سان سباستيان كالمطاعم
طريقة سهلة لتجهيز حلى سان سباستيان في مطبخك (الإنترنت)
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نقدم لك اليوم طريقة عمل وصفة كيك، يبدو اسمها غير مألوف، وهي «سان سباستيان»، ولكن مكوناتها وطريقة تحضيرها من أسهل ما يكون، فقط اتبعي خطوات الوصفة التالية وأعديها كالمطاعم وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
1/2 كيلو كريمة خفق.
5 حبات بيض.
2 كوب سكر.
كيلو جبن كريمي.
ملعقة دقيق.
حبات فراولة للتزيين.
حبات توت للتزيين.

طريقة التحضير
- سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية وفي وعاء عميق اخفقي الجبن الكريمي لمدة عشر دقائق أو حتى يتضاعف حجمها، ثم أضيفي كريمة الخفق واستمري في الخفق لمدة خمس دقائق إضافية.

- أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق بعد كل إضافة، ثم أضيفي الدقيق واستمري في الخفق.

- ثم اسكبي مزيج الكيكة في قالب التشيز كيك المحضر المدهون بالزبد ثم أدخلي القالب إلى الفرن المسخن لمدة 50 دقيقة.

- اتركِ الكيك تبرد تمامًا ثم زينيه بحبات الفراولة الطازجة أو التوت الطازج بحسب رغبتك.

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